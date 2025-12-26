'Дед требует, чтобы в табеле были только 12 баллов'. Мама 10-летней школьницы обратилась в сеть с криком души: это ломает уверенность ребенка

Мама 10-летней школьницы Ольга обратилась в сеть с криком души из-за того, что дед девочки (свекор женщины) требует, чтобы в табеле были только 12 баллов. Зато когда она получает 10 или 11, то он подчеркивает, что ребенок "не дотягивает" и это плохие оценки.

Об этом женщина написала в заметке в Тhreads. Она отметила, что подобные замечания ломают уверенность дочери, поэтому спросила совета, как остановить такое обесценивание, не сломав ребенка. Ольга также объяснила, что дед постоянно ставит в пример старшую внучку – ребенка его дочери.

"Оценка 11 – недостаточно. 10 – плохо. Нужно иметь все 12!" Так считает дед моей 10-летней дочери, свекор. Ребенок имеет в табеле все 11 и одну 10. Но каждая встреча сводится к: "не дотягиваешь", "вот старшая внучка – молодец" (это дочери) "10 – это плохая оценка". Я вижу, как это ломает уверенность ребенка. Вопрос: как остановить семейное обесценивание, не сломав ребенка? Меня это дико вымораживает.. P.S. Ни я, ни муж, ни наши родители не были отличниками, и я от ребенка не требую идеальной учебы. А дед требует", – поделилась женщина.

Користувачі соцмережі у коментарях порадили мамі школярки запитати у діда про його статки та спадщину для онуків. Крім того, вони рекомендували порівнювати свекра з іншими дідусями, підкреслюючи, що вони роблять для онуків більше, купляючи їм путівки або даруючи подарунки. Водночас дехто вказував на те, що діду просто не варто показувати табель, а розповідати, що дитина працює на максимум.

"Сразу спрашивайте у деда, где его имение на берегу Днепра с причалом для лодки, где счет с 50-100к евро внучке на наследство, где его докторская степень и медаль за выдающуюся волонтерскую деятельность. И так далее. Короче, сами понимаете, что спрашивать".

"Если сравнивает вашу дочь с детьми своей дочери, можно и его сравнивать: а вот дедушка Софийки купил ей путевку в круиз по Адриатике, а Остапов дед каждый вечер всей семье протирает обувь, а дедушка Иваночки вышил ей борщевскую вышиванку, а чего вы не делаете так, как другие дедушки для своих внуков?"

"У меня такая мама, всю жизнь так прожила, пока не освободилась от этого через психотерапию. Шлите к черту, можно через иронию: о, дедушка сейчас покажет свои табели со всеми пятерками, видишь, дочка, он был отличником и стал президентом Украины! А, нет такого табеля? Дедушка не президент? О, тогда он чемпион по быстрому походу в ср*ку".

