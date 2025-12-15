'Не ставьте мне 9 баллов, потому что мама прибьет!' Учитель – звезда TikTok поделился своим видением на оценки в школе

Учитель английского языка – звезда TikTok Виктор Демко рассказал, что оценки – это не приговор. По его мнению, именно баллы за работу на уроке или самостоятельную работу действуют как подсказки – на какую тему нужно обратить внимание.

Об этом педагог рассказал в интервью LUKI. Учитель отмечает, что он нервничает, когда школьники просят его не ставить 9 баллов, ведь их будут ругать родители. Педагог говорит, что есть две противоположности: когда оценки игнорируются и когда родители слишком контролируют полученные баллы детей за урок. Несмотря на это, в старших классах – это показатель уровня знаний школьников.

"Одно из таких вещей, что действительно раздражает – это когда вижу такой тренд, что оценки, е, неважны, что давайте вообще оценки не ставить, это все только разрушает самооценку ребенка и тому подобное. И другая противоположность, которая меня так же нервирует, это когда родители слишком сильно контролируют каждую оценку. И ко мне приходят дети и говорят: "Господин Виктор, пожалуйста, не ставьте 9, поставьте 10, потому что меня мама прибьет". Я думаю: "Капец". Ну как?" Нам нужно учить детей понимать, что такое оценка. И родители в этот процесс так же вовлечены, чтобы они знали, что оценка – это не страшно", – делится Демко.

По его словам, единица – не приговор, тем более, это не показатель того, что ребенка нужно наказывать. Наоборот, педагог подчеркивает, что в общей оценке высчитывается среднее арифметическое. В то же время, многие ученики после начальной школы не понимают, какие баллы, что означают.

"Сейчас действует Новая украинская школа. И в младшей школе оценки уже не ставятся вообще. Дети фактически не знают, что такое 12, что такое 1, когда они приходят в пятый класс. И когда я, как учитель ставлю, например, 1 сентября 10 баллов, они не знают, радоваться, плакать", – добавляет педагог.

Он отмечает, что во время контрольной или самостоятельной пытается узнать у школьников, на какую оценку они рассчитывают. По словам педагога, дети часто ошибаются и занижают себе баллы. Демко отмечает, что умение оценить себя справедливо пригодится в будущей жизни школьников, ведь оно помогает подчеркнуть как слабые, так и сильные стороны.

