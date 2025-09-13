''Мы никому не скажем'': украинцев восхитил поступок школьника, который поделился одним баллом оценки с другом

Учитель английского языка Виктор Демко поделился видео в TikTok, где к нему пришли два одноклассника. Один из ребят сказал, что ему нужен еще один балл к оценке, а его товарищ рассказал, что готов отдать один балл из своей оценки другу.

Видео дня

Педагог спросил, что сделает мальчик, за то, что с ним лучший друг поделится баллом. На что школьник ответил, что купит ему сухарики. Демко в видео подчеркнул, что восхищается дружбой и поставил бы ребятам 24 балла за нее, однако забирать у одного балл, чтобы добавить другому – не педагогично.

Зато одноклассники продолжали настаивать на своем и сказали, что об этом никто не узнает, однако учитель сказал, что уже весь TikTok знает. Украинцев захватил поступок мальчика и они писали в комментариях, что никому не скажут об этом бале.

"Мы никому не скажем! Так сообщество?"

"Я бы сказала "не проблема, но при одном условии" тот кто передает оценку должен и знания передать". Дадите тему, которую плохо знает один и хорошо знает другой, и пусть они на перемене себе занимаются. В конце дня, тот что хочет повышения оценки подтверждает получение знаний и получает оценку".

"Вот учитель и дети открытые,спокойные,доверяют учителю, а не та директриса,что терроризировала детей за шорты. Дети невероятные".

"Да отдайте по 1 баллу в кредит".

"Это был слишком милый поступок со стороны друга, который готов был свой балл ему отдать, я бы уже подарила его".

"Я надеюсь мальчику добавили тот 1 балл".

