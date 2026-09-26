Действительно ли Николая Гоголя похоронили заживо? Репетитор по украинскому языку раскрыла интересные факты

Миф о том, что Николай Гоголь был похоронен заживо и проснулся в гробу, на протяжении десятилетий остается одной из самых популярных городских легенд. Поводом для появления таких слухов стали как страх самого писателя быть похороненным заживо в летаргическом сне, так и противоречивые свидетельства об эксгумации его тела.

Репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна решила разобраться в популярных мифах о последних днях Гоголя. В своем Instagram-ролике она объяснила, что на самом деле произошло во время и после его смерти.

По словам преподавательницы, основой для слухов послужило само завещание классика. Гоголь страдал приступами так называемого летаргического сна (состояния, когда жизненные функции сильно замедляются) и очень боялся ошибочного погребения. "Завещаю не хоронить мое тело до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения. Напоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни на меня нападали минуты жизненного оцепенения: сердце и пульс переставали биться", – процитировала репетитор фрагмент из завещания писателя.

Оксана Николаевна также привела документальный факт – Гоголь в последние годы жизни находился в тяжелом психическом состоянии. В частности, ему казалось, что в лежачем положении его тело замирает, впадает в летаргию. Поэтому писатель спал в кресле. "Гоголь сильно ослабел, испытывал постоянный озноб, часто слышал какие-то голоса, предвещавшие его смерть. Говорят, что именно эти голоса велели ему сжечь второй том "Мертвых душ"", – рассказала репетитор.

Эксгумация и перезахоронение Гоголя в 1931 году только усилили мифы вокруг смерти писателя. Свидетели события описывали странное состояние тела, а некоторые даже утверждали, что в гробу не хватало черепа или что обивка была поцарапана изнутри. В частности, писатель Владимир Лидин, присутствовавший при вскрытии могилы, утверждал, что черепа в ней не было, а тело начиналось с шейных позвонков. Другие свидетели эксгумации говорили, что голова была на месте, но череп лежал в положении, повернутом на бок.

Впрочем, Оксана Николаевна подчеркнула: теория о летаргическом сне опровергается простым медико-криминалистическим фактом. Перед захоронением скульптор Николай Рамазанов снимал с лица Гоголя посмертную маску. Во время этой процедуры лицо полностью покрывают гипсом, что делает дыхание невозможным, если бы человек был жив. Что же касается повернутой на бок головы, то это явление объясняется деформацией гроба под весом земли, а значит, и в этом не было никакой мистики.

По мнению Оксаны Николаевны, смерть Гоголя стала следствием тяжелого психического состояния и изнурительного и неэффективного лечения. А многочисленные легенды – лишь выдумки.

С научной точки зрения не существует единого объяснения, от чего умер Гоголь. Исходя из описаний его состояния, различные исследователи выдвинули несколько гипотез.

Психическое расстройство и истощение. Писателю приписывают тяжелую депрессию, биполярное расстройство и даже шизофрению. Он действительно мог испытывать навязчивые мысли, из-за которых, в частности, полностью отказался от еды.

Писателю приписывают тяжелую депрессию, биполярное расстройство и даже шизофрению. Он действительно мог испытывать навязчивые мысли, из-за которых, в частности, полностью отказался от еды. Медицинская ошибка и отравление. Здоровье Гоголя в последние годы на самом деле серьезно пошатнулось. Но несовершенные методы лечения, практиковавшиеся в те времена, вероятно, только ухудшали его состояние. Писателю делали кровопускание и ставили пиявок, что только сильнее ослабляло его. А прием популярных в те времена препаратов ртути отравлял организм. На это, в частности, указывал биограф писателя Игорь Золотуский.

Здоровье Гоголя в последние годы на самом деле серьезно пошатнулось. Но несовершенные методы лечения, практиковавшиеся в те времена, вероятно, только ухудшали его состояние. Писателю делали кровопускание и ставили пиявок, что только сильнее ослабляло его. А прием популярных в те времена препаратов ртути отравлял организм. На это, в частности, указывал биограф писателя Игорь Золотуский. Онкология. Хирург Петр Герцен предполагал, что Николай Гоголь мог страдать от рака органов пищеварения. По его мнению, резкое похудение писателя перед смертью и полный отказ от пищи могли указывать на опухоль поджелудочной железы. Предполагают также, что Гоголь мог страдать от рака желудка.

Хирург Петр Герцен предполагал, что Николай Гоголь мог страдать от рака органов пищеварения. По его мнению, резкое похудение писателя перед смертью и полный отказ от пищи могли указывать на опухоль поджелудочной железы. Предполагают также, что Гоголь мог страдать от рака желудка. Осложнения инфекций. Во время поездки в Италию Гоголь переболел малярией. По мнению ряда исследователей, болезнь могла вызвать осложнения со стороны центральной нервной системы (малярийный энцефалит или психоз), что, вероятно, послужило причиной хронических обмороков, спазмов и упадка сил.

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