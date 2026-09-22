У Тараса Шевченко могла быть совсем другая фамилия: репетитор по украинскому языку рассказала интересный факт

Фамилия Шевченко, хотя и довольно распространенная в Украине, но в первую очередь ассоциируется с ключевым для нашей культуры поэтом Тарасом Шевченко. Однако его фамилия могла быть совсем другой, рассказала репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Николаевна.

Она поделилась малоизвестными фактами из биографии Кобзаря в своем TikTok. Оказывается, в родословной Шевченко переплелись казацкие прозвища, семейные переезды и даже "уличные" фамилии, которые украинцы давали друг другу в селах.

Прежде всего Оксана Николаевна обратила внимание на то, что в официальных документах ближайшие родственники Кобзаря указаны под другой фамилией. "Вы знали, что Тарас Шевченко мог бы вообще не быть Шевченко? Потому что его мать в свидетельстве о смерти указана как Грушивская, его сестра Екатерина в метрике о браке указана как Грушивская", – рассказала педагог.

Чтобы объяснить эту путаницу, репетитор углубилась в историю прадеда поэта, который не был крепостным, а служил писарем у казаков и носил фамилию Безродный. Поскольку у казаков было принято давать побратимам прозвища (почти как позывные в современных ВСУ), его за крепкое телосложение прозвали Товстиком.

Судьба сложилась так, что он переехал в село Кирилловка, где впоследствии проведет детство будущий поэт. Здесь его прадед влюбился в дочь местного сапожника (по-украински – швеця) Ивана, женился на ней и стал жить в ее семье. Так бывший Безродный и бывший Товстик получил фамилию жены – Шевченко.

А откуда же тогда взялись Грушивские? По словам Оксаны Николаевны, это уличное прозвище появилось из-за деда Тараса Григорьевича, который женился на Агрипине Грушивской. "В селе их стали называть Шевченко-Грушивские. Наверное, потому что Шевченков было много. Однако основная фамилия у них все-таки остается Шевченко. Грушивские – это уличное прозвище", – пояснила она.

И действительно, в украинских селах даже до начала ХХ века существовала традиция давать семьям помимо официальных фамилий еще и "уличные". Это помогало избегать путаницы, когда речь шла о разных ветвях одного рода. Таким образом, благодаря выбору прадеда и украинским семейным традициям выдающийся украинский поэт вошел в историю именно под фамилией Шевченко, а не Безродный или Грушивский.

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