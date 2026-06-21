Почему в школьной программе не изучают прозу Тараса Шевченко? Три причины, которые могут вас удивить

Творческое наследие Тараса Шевченко включает не только стихи и картины, но и определенное количество прозовых произведений. Например, повести "Княгиня", "Наймичка", "Варнак" и другие. Но их в школьной программе по литературе почему-то не изучают.

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Почему так сложилось и что не так с прозой Шевченко, в своем TikTok объяснила репетитор и учительница Оксана Николаевна. По ее словам, можно выделить три основные причины.

Первая – языковая. "Большая часть его прозы написана на русском языке", – объяснила учительница. Но ведь произведения Гоголя украинские дети изучают в переводе. "Да, мы изучаем, например, Гоголя в переводе, однако романы Гоголя и повести Шевченко – это немного разные уровни", – добавила Оксана Николаевна.

Вторая причина – оценка филологов. "Литературоведы согласны с тем, что поэзия Шевченко – гениальна, а проза – слабая и менее художественная. И поэтому в школе оставили то, что считается вершиной его творчества – стихи", – добавила педагог.

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И в заключение она отметила: прозу Шевченко сложно воспринимать, особенно она будет непростой для школьников. "Здесь меньше символов, больше прямого и порой тяжелого опыта", – сказала Оксана Николаевна.

По словам учительницы, из-за этих факторов украинцы знают Тараса Шевченко прежде всего как поэта, а во вторую очередь – как талантливого художника. В то же время интерес к прозе постепенно растет – в частности благодаря новым изданиям и личному читательскому опыту, добавила Оксана Николаевна.

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