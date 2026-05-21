'Делаете ли вы скидки ВПЛ?' Диалог репетитора с мамой 14-летней школьницы озадачил сеть

Внутренне перемещенным лицам, то есть украинцам, которые вынуждены были переселиться в другой регион страны из-за боевых действий, действительно живется довольно непросто. Но дает ли им это право на дополнительные льготы и скидки? Именно с таким запросом обратились родители 14-летней школьницы к репетитору по имени Оксана.

Преподавательница учит английскому языку и ведет Threads под ником @oksana_eng.t. Женщина работает и с детьми, и со взрослыми, работает онлайн и находится вблизи города Днепр, который постоянно обстреливают. "Репетиторы, а вы делаете скидки ВПО? Здесь еще суть в том, что она впл, потому что выехала из Днепра, а я не впл, потому что не выехала из почти Днепра", – написала она в блоге.

В своем обращении родители девочки сослались на якобы закон, который предусматривает скидки для внутренних переселенцев. Но комментаторы репетитора поставили под сомнение существование такого закона. Более того, указали на то, что нередко и сами педагоги имеют статус ВПЛ.

Некоторые указывали, что такие случаи не единичны. Иногда при этом между сторонами диалога происходит не очень удачная и не слишком вежливая коммуникация.

Комментатор @a_nafanya_, которая является репетитором по математике, поделилась своей историей. Некоторое время она предоставляла переселенцам бесплатные образовательные услуги, но столкнулась со злоупотреблениями – у нее на местах для ВПЛ учились ученицы, которые не выезжали из своего дома.

Другая женщина поделилась в комментариях, что не просто имеет статуэ ВПЛ, но и муж ее служит в армии. "По такой логике я должна добавить в прайс доплату", – пошутила она.

Но нашлись в комментариях люди, которые указали, что не все переселенцы ведут себя таким образом. "Я была впл с 2014го, никогда не просила для себя никаких скидок. Только то, что действительно предусмотрено в законодательстве (соц.выплаты). У меня есть ребенок. Я либо буду платить по установленному прайсу, либо искать более приемлемый вариант и платить по установленному прайсу", – написала женщина под ником @danu_reese. И напомнила, что бесплатные услуги для ВПЛ действительно можно найти, но их предоставляют общественные организации, кружки и клубы по собственной инициативе.

