'Почему вы ждали целых 35 минут?' Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

Репетитор английского языка Артем показал переписку с ученицей, которая не пришла на занятия. Педагог через 35 минут спросил, почему она не подключилась на урок, на что она ответила, что забыла предупредить, что ее сегодня не будет и попросила перенести на завтра.

Учитель подчеркнул, что согласно правилам, если не появиться на урок то он сгорает, а следующий нужно будет оплачивать. Зато ученица удивилась, почему нужно снова платить, если репетитор "посидел дома 35 минут". Об этом Артем рассказал в заметке в Threads. Он спросил у коллег, какие правила переноса и неявки на занятия есть у них.

В комментариях пользователи сети удивлялись почему репетитор ждал целых 35 минут прежде чем спросить, почему ученица не появилась. Коллеги педагога отмечали, что пишут через 5 минут, если дети не подсоединяются. Кроме того, они делились, что отменить занятие без сгорания можно за 12 часов до его начала.

"А чего ждали 35 мин? У меня нет ученика 5 мин, так я уже пишу".

"Я жду до 5 минут и спрашиваю где ученик. Если нет ответа еще в течение 5-10 мин, то занятие уже отменено в любом случае. Странно сидеть ждать и писать через 35 мин. Что-то здесь не сходит".

"Перенос/отмена урока без сгорания за 12 часов до урока. Конечно, если форс-мажор, то могу пойти на встречу".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что репетитор показала переписку с учеником и вызвала дискуссию в сети.

