"Почему вы ждали целых 35 минут?" Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
489
'Почему вы ждали целых 35 минут?' Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

Репетитор английского языка Артем показал переписку с ученицей, которая не пришла на занятия. Педагог через 35 минут спросил, почему она не подключилась на урок, на что она ответила, что забыла предупредить, что ее сегодня не будет и попросила перенести на завтра.

Учитель подчеркнул, что согласно правилам, если не появиться на урок то он сгорает, а следующий нужно будет оплачивать. Зато ученица удивилась, почему нужно снова платить, если репетитор "посидел дома 35 минут". Об этом Артем рассказал в заметке в Threads. Он спросил у коллег, какие правила переноса и неявки на занятия есть у них.

"Почему вы ждали целых 35 минут?" Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

В комментариях пользователи сети удивлялись почему репетитор ждал целых 35 минут прежде чем спросить, почему ученица не появилась. Коллеги педагога отмечали, что пишут через 5 минут, если дети не подсоединяются. Кроме того, они делились, что отменить занятие без сгорания можно за 12 часов до его начала.

"А чего ждали 35 мин? У меня нет ученика 5 мин, так я уже пишу".

"Почему вы ждали целых 35 минут?" Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

"Я жду до 5 минут и спрашиваю где ученик. Если нет ответа еще в течение 5-10 мин, то занятие уже отменено в любом случае. Странно сидеть ждать и писать через 35 мин. Что-то здесь не сходит".

"Почему вы ждали целых 35 минут?" Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

"Перенос/отмена урока без сгорания за 12 часов до урока. Конечно, если форс-мажор, то могу пойти на встречу".

"Почему вы ждали целых 35 минут?" Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали
"Почему вы ждали целых 35 минут?" Репетитор пожаловался на поведение ученика, но его раскритиковали

