'Не стоило такое писать. Это нарушение границ.' Репетитор показала переписку с учеником и вызвала дискуссию в сети

Репетитор по математике Анастасия Бондареко показала переписку с учеником, в которой парень попросил перенести занятия из-за того, что он заболел. Педагог предложила ему несколько вариантов, однако ни один из них не подошел, ведь у школьника были другие занятия, поэтому он отметил, что было бы удобнее провести урок уже с новой недели.

Учительница же в ответ стала объяснять ученику, что ее так не устраивает, ведь благодаря занятиям она зарабатывает деньги. Поэтому педагог в очередной раз подчеркнула , что предложила ему несколько вариантов из которых он должен выбрать. В заметке в Threads Анастасия подчеркнула, что школьник знает правила отмены уроков: если не сообщить заранее, то деньги не возвращаются.

"Я не понимаю почему ученики думают, что мне будет лучше если занятия не состоится. Это моя единственная работа, я сама себя обеспечиваю. Нет уроков – нет денег. Возможно они думают, что меня кто-то удерживает, а уроки есть провожу "для души". Репетиторы, вы объясняете такое своим ученикам или сразу прекращаете сотрудничество?" – написала Бондаренко.

"Ученик знает о правилах отмены: если не сообщить заранее, то занятия надо оплатить. Он написал, что заболел и попросил перенести. Я пошла навстречу и не сказала оплачивать. Потом он говорит, что занятия ему уже не надо. Моя ошибка была не написать ему в тот момент, что занятия в таком случае надо будет оплатить", – добавила она.

Украинцев удивили ответы репетитора и они отмечали, что она нарушила границы сотрудничества с учеником. В частности, ей не стоило говорить о деньгах, ведь он оплачивает занятия, однако не должен обеспечивать педагога. Кроме того, пользователи сети говорили, что подобные вещи можно обсудить с подругами, а сами сообщения учительницы выглядели как вынуждение обязательной отработки урока. В то же время, многие подчеркнули, что парень сразу сказал, когда именно ему было бы удобнее, но репетитор настаивала только на предложенных ею вариантах.

"Ученик просит возобновить занятия уже с понедельника, вы крутитесь предлагая и то, и это на этой неделе, он говорит: "Не получается", вы: "я тебе предложила – ты выбирай". Он снова говорит: "я же сразу сказал с понедельника", вы ему: "мне надо деньги". Вы действительно думали, что вас здесь начнут поддерживать? Это же кринж".

"Писать ученику о деньгах немного перебор. Он покупает у вас знания, а не должен вас обеспечивать. У каждого бывают разные ситуации и требовать репититору перенести занятия так настаивая – не ок. Как репетитор говорю".

"Выглядит, будто вы его уговариваете прийти на занятия. Меня бы даже как преподавателя это расстраивало, будто это мне нужно в одностороннем порядке. Установите правило отмены, за несколько часов, если вам не ок, и пропишите, когда именно можно отменять, и какие для этого условия".

"Это тема, чтобы подружкам пожаловаться за кофе. Но моветон такое озвучивать ученику и заставлять его обязательно отработать. Разве что если вас на счетчик поставили поставщики наркотиков".

"Полностью поддерживаю Костю, особенно сообщение "я сразу же написал что уже лучше с понедельника". Вы будто навязываете свои услуги и вызываете у ребенка чувство вины за то, что он от них отказался по состоянию здоровья. Я бы сразу же сменила репетитора".

