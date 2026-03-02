'Люблю тебя, Андрюша!' Украинцы устроили жаркую дискуссию из-за диалога 44-летней учительницы с 12-летним учеником: как это объяснила репетитор

44-летняя репетитор английского языка Олеся Яхимович поделилась сообщением, которое она прислала своему 12-летнему ученику. Мальчик спросил будет ли у них сегодня занятия, на что педагог ответила, что нет, ведь у них уже было три урока, однако отметила школьнику, что радуется из-за того, что он хочет учиться.

Об этом учительница рассказала в заметке в Threads. Школьник предложил провести урок и в этот день, однако Олеся ответила, что она не дома и добавила, что он ее "хороший и умный мальчик" и она его любит.

"Просто мой Андрюша, 6 класс. Люблю того малого, что капец", – написала педагог.

Пользователи соцсети раскритиковали учительницу за ее сообщения мальчику. В частности, они сетовали на нарушение границ и ужасную коммуникацию педагога. Большинство украинцев осудило такое поведение репетитора, а некоторые из мам подчеркивали, что не хотели бы, чтобы их ребенок имел такую переписку с преподавателем.

"Я бы не хотела, чтобы моему ребенку так писали. Поддержать-похвалить, ок. Сказать: "Так держать, молодец, горжусь". Но это "люблю" – стрем".

"Видно здесь учительница нарушает чужие границы. Почему Андрюша не пишет ей столько смайликов, как она ему и явно в шоке от этого "люблю", поэтому его последняя фраза такая "сухая", в отличие от щедрых на эмоции фраз учительницы. Выглядит здорово так общаться с клиентами/детьми".

"Норм мальчик поставил границу после "люблю тебя мой хороший мальчик". Глаз резануло капец. "Мой Андрюша", "люблю тебя" – это как-то "ту мач" для общения о с клиентом".

"Как репетитор с многолетним стажем, заявляю: никогда не допускала подобного обращения к ученикам! Да, попадались замечательные дети – эрудированные, умные, позитивные солнышки, с которыми я могла пошутить во время урока, но вот эти смайлики в переписке, или же ласковые обращения или что – для меня недопустимы".

"Я в шоке от ваших скринов. Я бы не хотела, чтобы моему ребенку (не важен пол ребенка) педагог присылал подобные смайлики и писал "люблю тебя". Это слишком..."

"Это ужасная коммуникация со стороны учительницы к несовершеннолетнему ученику. Границы не то что нарушены, о них автор сообщения не слышала вообще".

В то же время, нашлись и те, кто поддержал педагога в ее методах коммуникации. Они подчеркивали, что подобные слова не обязательно должны быть романтизированы. К тому же, они предположили, что именно из-за таких положительных эмоций со стороны учительницы мальчик хочет посещать занятия.

"Не слушайте никого, вы замечательный человек. Спасибо моим учителям, которые относились ко мне теплее, чем просто учителя!"

"Вот шума навели в комментариях. Сколько училась нам учителя также могли сказать что любят, это же не обязательно в романтическом плане. Все такие правильные и проработанные, ей Богу. Автор, не слушайте тех раздолбаев, абсолютно нормальное общение".

"Вы очень отзывчивая и теплая. Открыто проявляете свои чувства и положительные эмоции. С такими людьми действительно очень приятно работать. Неудивительно, что мальчику хочется на урок еще и еще, потому что таких людей не так много вокруг".

Впоследствии педагог в отдельном посте прокомментировала ситуацию, за которую получила шквал хейта. Так, она указала, что миру не хватает бескорыстной и чистой любви и она не видит ничего плохого в том, чтобы ею делиться. Учительница добавила, что легко делает комплименты или поддерживает совсем незнакомых ей людей, ведь знает, что они переживают нелегкий период в жизни.

"У меня этой чистой любви в сердце очень много и не вижу ничего плохого, чтобы ею делиться со взрослыми или детьми. Я легко могу сделать комплимент незнакомой женщине или мужчине на улице, потому что это для меня проявление любви, я поделилась и их день стал светлее. Я легко могу отправить подписчику, которых не видела вживую, конфет, если знаю, что они переживают трудный период. Я легко могу любить человека, не сексуализируя, не намереваясь использовать для чего-то или еще по каким-то причинам, а просто так. Если для кого-то "любовь" только о сексе, в вашей жизни что-то пошло не так. Возможно, в детстве у вас не было учительницы, которая просто могла вам сказать "люблю тебя, дитя", – резюмировала Олеся.

