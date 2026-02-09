'Учимся материться на украинском'. Домашнее задание для 4 класса с комментарием учительницы озадачило сеть

Мама четвероклассника из Днепропетровщины поделилась сообщением от учительницы, которая давала домашнее задание. Так, школьнику нужно на листочке записать и выучить синонимы к слову "бл**ь". По словам педагога, оно не сходит с уст мальчика.

В сообщении, которое женщина с никнеймом straw_from_love разместила в Threads, учительница отметила, что нужно "научиться материться на украинском". Мама школьника обратилась к сети с просьбой о помощи.

"Помогите сделать домашнее задание для 4 класса. Потому что мы как-то в ступоре. Надо украинские синонимы", – написала женщина.

В комментариях украинцы поделились синонимами, которыми можно заменить ругательство, которое использует мальчик. Кто-то в комментариях удивился такому заданию, а кто-то наоборот говорил, что это хорошая идея. В то же время большинство поняло, что задача имела целью воспитательный момент.

"Для четвертого класса: "Йосип драний", или грубее "срака-мотика".

"Мое любимое "халепа".

"Я использую "очманіти", малым тоже зашло".

"Мы малого научили "ой, лишенько" И теперь вся семья использует это слово".

"Шлях би його трапив – слова моей бабушки. Интересную тему подняли".

"Най мої коні фіра переїде!"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть озадачила реакция учительницы на домашнее задание.

