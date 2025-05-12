'Дело не только в деньгах'. Почему учителя уходят из школы: украинцы устроили дискуссию из-за проблем педагогов

В Facebook возникла дискуссия относительно современных проблем учителей. Украинцы высказали свое мнение и указали варианты, почему педагоги оставляют свою профессию и идут работать в другие сферы.

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Так, работник образования Виктор Громовой в заметке отметил, что учителя переквалифицируются на ведущих праздников, семейных психотерапевтов, фитнес-тренеров, кондитеров, коучей и тому подобное. Он подчеркнул, что педагоги очень быстро учатся и переучиваются, ведь имеют закалку со школы.

По словам Громового, сейчас доходы всюду в десятки раз больше, чем получают учителя.

"Да, многих могут мучить угрызения совести по поводу того, что они "предают профессию". Потому что они являются классными педагогами для которых это была "родственная работа". Но сейчас есть общее убеждение: надо немедленно "валить" из этой профессии, потому что невозможно выжить на зарплату в 5-10 тыс. грн", – написал Громовой.

В то же время украинцы указали и другие проблемы с которыми сталкиваются учителя.

"Дело не только в доходах от педагогической деятельности, дело также и в отношении к педагогам, потому что "яжематерей" с их детишками выдержать даже при большой зарплате нормальному человеку практически невозможно".

"Вот только сельскому учителю бежать некуда. Сельские школы и так закрывают".

"Согласна стопроцентно, я еще не сбежала, но постоянно об этом думаю. Давно бы покинула, но дети хорошие, их надо учить".

"Кстати, спасибо. Весь год прорыдала, что предаю профессию, потому что классный педагог. Потому что надо из профессии просто "валить", потому что выжить на зарплату 4-10 тыс. невозможно".

"Поживите на зарплату в 5-10 тыс. гривен. Тогда себя спросите, куда мы, педагоги, убегаем".

"Да разве только учителя, а сколько воспитателей ЗДО сбежали кто куда? Что учителя, что воспитатели не чувствуют уважения к себе еще и зарплата, которая не соответствует обязанностям и высокому уровню ответственности, а уже молчу об отношении некоторых родителей к педагогу".

"Из школы надо не просто уходить, а убегать. Молодежи здесь делать нечего. В нашем государстве престижность учителя на нуле. Бесправность учителя, вседозволенность родителей и их детей, это их "я же мать", а сама пишет свою фамилию с ошибкой – в горле комом стоит".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что немецким учителям, если они выгорели на работе, дают больничные и не давят на них. Кроме того, школьных преподавателей не заставляют заменять коллег. Тогда как в Украине педагоги часто оправдываются, если не могут выйти на работу по уважительной причине.

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