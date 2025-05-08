В Германии на учителей не давят, а дают больничный: крик души о выгорании в школе поразил сеть

Немецким учителям, если они выгорели на работе, дают больничные и не давят на них. Кроме того, школьных преподавателей не заставляют заменять коллег. Тогда как в Украине педагоги часто оправдываются, если не могут выйти на работу по уважительной причине.

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Психолог Ирина Гондюл в заметке в Facebook указала, что в украинской школе принято быть сильными, даже когда нет сил. Поэтому чаще всего учителя находят оправдание выгоранию, списывая его на усталость, весну, магнитные бури, погоду или возраст.

Специалист отметила, что педагогам стоит не стесняться останавливаться и дать себе время на передышку.

"Интересно, что в Германии, когда учитель выгорел – ему дают больничный. Не давят. Не заставляют идти на замену. Не шепчут за спиной. А учителя в Украине часто оправдываются, когда берут больничный. Возможно, стоит говорить не о весне, а о ресурсе. Не о возрасте, а о пределе. И не стесняться остановиться. Потому что силен не тот, кто тянет до последнего. А тот, кто знает, что стоит давать себе передышку – без оправданий, без "это просто весна", – написала Гондюл.

Украинцы согласились со словами психолога и отметили, что учителя имеют право и на личную жизнь, а не только школу.

"К сожалению, это правда! И спасение – только дело "утопающего", то есть учителя. Потому что образовательная система выжмет все соки и выбросит, как мусор. Видели это не раз!".

"Это правда. Поэтому у педагога должен быть крепкий "тыл", досуг, хобби, возможность отдохнуть".

"Учителя в Украине и не сильные, и не слабые. Они покорны и боязливы. Поэтому терпеливы".

"Они должны всех понимать, входить в положение детей, родителей, школы. Быть здоровыми, жить при школе, без семьи. И с утра до рассвета читать приказы, учить законы, распоряжения".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог эмоционально высказалась об изменениях понятия престижности профессии учителя. В частности, она подчеркнула, что оно должно измеряться не аплодисментами педагогам на сцене, а в их возможности не брать дополнительную работу после школы, чтобы выжить.

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