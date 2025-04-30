'Его благодарят на сцене, а он после работы бежит на репетиторство': крик души о работе учителя захватил сеть

Украинский психолог Ирина Гондюл эмоционально высказалась об изменении понятия престижности профессии учителя. В частности, она подчеркнула, что она должна измеряться не аплодисментами педагогам на сцене, а в их возможности не брать дополнительную работу после школы, чтобы выжить.

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В сообщении в Facebook эксперт отметила, что престиж измеряется не только признанием работы на словах, но и оплатой. По ее словам, идеи могут изменить мир, однако не оплатят счета, а без достойной награды тускнеет даже самое светлое призвание. Украинцы поддержали мнение Гондюл и отметили, что современные учителя выживают только благодаря репетиторству.

"Престиж – это не аплодисменты учителю. Это возможность не считать копейки. Когда-то слово "престижная профессия" звучало как мечта. Но с годами приходит понимание: престиж – не о статусе. Престиж – это о цене твоего времени. Ибо что из того, что учителя благодарят на сцене, если он после работы бежит на репетиторство, не потому что хочет, а потому что иначе – никак?" – написала Гондюл.

"Ваше мнение поддерживаю на 100%! Учитель сегодня выживает за счет того времени, когда он работает (репетитором). Отмечание педагогов грамотами, благодарностями за их труд (насмешка)! Как правило, все надбавки получают на руководящих должностях! Престижно быть директором, замом, помощником и тому подобное! Такая ситуация и в вузах".

"Хорошая" зарплата, хватает только половину коммуналки оплатить и все".

"44 года труда в школе и пенсия, гарантирующая лишь возможность купить лекарства и хлеб. Вот он "престиж" профессии педагогической".

"172 грн получает доцент, канд. наук с максимумом педстажа за пару. Но... никто не идет на митинги и забастовки. Может ли раб научить детей быть свободными?".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница эмоционально ответила родителям, критикующим педагогов.

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