'Кто готов работать в школе с 30 подростками?' Учительница эмоционально ответила родителям, критикующим педагогов

Украинская учительница истории Мария Воротило эмоционально ответила украинцам, которые критикуют педагогов и предъявляют им слишком много претензий. В частности, некоторые родители считают нормой подробно рассказывать школьным преподавателям, как им нужно учить детей, при этом сами не хотят браться за этот процесс.

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Воротило предложила таким критикам представить себя в роли учителя и провести уроки в нескольких классах по 30 подростков, получив за это 300-500 гривен. В интервью Бориславу Березе школьная преподавательница подчеркнула, что сейчас многие учителя увольняются, ведь эта профессия не престижна и педагогические работники только и успевают оправдываться перед образовательными организациями и родителями.

"Когда мне говорят, а что же делать? Не знаю, на зарплату посмотрите прежде всего. Кто готов работать в школе с подростками, вот из тех кто критикует учителей. Так вот представьте себя один день в школе, где у вас есть несколько классов, где 30 плюс подростков, очень разных и вам нужно с ними работать час за часом. И вы за это получите условные там 300–500 гривен", – делится Воротило.

По ее словам, учителя не только перегружены бюрократией, но и не имеют времени на отдых. В частности, она обратила внимание на каникулы. Когда педагогам хочется не ходить в школу, а просто побыть дома в тишине. Учительница истории отмечает, что у них такая профессия, когда они не имеют права делиться с детьми своими проблемами, а должны быть всегда улыбающимися. Однако у них нет достаточно времени и ресурса для борьбы с усталостью. Именно это, по мнению Воротило, становится одной из причин почему педагоги уходят из профессии.

"Каникул не хватает. То есть летние каникулы слишком длинные, а осенние или весенние слишком коротенькие. Учителя только-только успевают как-то проморгаться немножко и снова нужно выходить на работу. А опять же, учитель не имеет права показывать, рассказывать о своих проблемах. Учитель всегда должен быть улыбающимся. Мы постоянно на виду у людей, перед которыми надо держать лицо. А надолго тебя не хватит", – делится педагог.

Она замечает, что в соцсетях в последнее время появляется много сообщений о том, что молодые учителя уходят из профессии и в комментариях они получают поддержку от своих коллег. По словам Воротило, массовые увольнения приведут к упадку образования и огромной катастрофе. Когда у детей не будет качественных учебников, по которым они смогут учиться, а в классах не будет хватать школьных преподавателей.

"Сейчас средний возраст учителя 49 лет. Молодых учителей, которым до 30, как мне, – 10%. В селах массово люди идут. Это данные, кажется, на январь 25-го года, в селах около 25% учителей за последние несколько лет оставили школу. Так что будем делать, кем мы будем закрывать?", – говорит Воротило.

Поэтому украинцы могут оказаться в ситуации, когда школа станет камерой хранения, куда родители будут сдавать своих детей. А учебное заведение не сможет обучать учеников, потому что нет качественных учебников и не хватает специалистов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская учительница достойно ответила на шутки о низких зарплатах педагогов.

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