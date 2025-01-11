'Мы можем пойти в другую профессию. Но что будет с образованием детей?' Украинская учительница достойно ответила на шутки о низких зарплатах педагогов

В украинском обществе принято смеяться над низкими зарплатами учителей и ученых, однако ничего не делать, чтобы изменить ситуацию. Если же педагоги уйдут из этой профессии в более оплачиваемую, то образование детей окажется под угрозой.

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На этом отмечает украинская работница образования Мария Федорив в сообщении в Facebook. Она подчеркивает, что учителя, имея свои способности и умения, всегда могут найти выход из сложных ситуаций. А могут ли это сделать люди без образования от адекватного школьного преподавателя, остается вопросом.

"Низкая зарплата в гуманитарной отрасли – это не проблема представителей этой отрасли, а большая и серьезная проблема всего общества. И если у вас позиция "у меня высокая зп, а учителя сами пусть разбираются" – то это ошибочная позиция. Есть какая-то непостижимая тупость у потому, что в нашем обществе принято снисходительно подсмеиваться над низкими зарплатами учителей и ученых – и оставлять все, как есть", – пишет Федорив.

"А в принципе у меня высокие интеллектуальные способности, и у кучи моих коллег, и мы действительно можем овладеть другой профессией, даже с нуля, и свалить в более выгодную отрасль. Как куча моих коллег уже сделали. Только вот интересно, что дети-то должны получать образование", – добавляет она.

Педагог отмечает, что в таком случае шанс, что на месте уволившегося из-за низкой зарплаты педагога окажется адекватный, слишком мал. По ее словам, именно общество должно быть заинтересовано в том, чтобы в школах работали мотивированные и порядочные учителя, имеющие достойную оплату. Вместо этого все сводится к шуткам, снисходительному подбадриванию-похлопыванию по плечу и экономии именно на этой отрасли в случае необходимости в экономии.

К этому добавляется еще и то, что чиновники, родители, посторонние наблюдатели, а кое-где и ученики, точно и всегда лучше знают, чем сам учитель, как именно ему нужно работать, отмечает Федорив.

"И да, люблю вопрос: "Чего ты все еще в этой области?". А норм, что я должна валить из отрасли, которая моя по призванию, потому что считается, что эта отрасль недостойна высокой оплаты?", – пишет педагог.

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