Не мебель и техника, а зарплаты учителей и мотивация: Ликарчук назвал главное условие выживания НУШ

Главные условия выживания реформы Новой украинской школы (НУШ) состоят в заработной плате учителей, их мотивации и поддержке. Наполняемость кабинетов мебелью и техникой не приведут к успеху.

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На этом заметил бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в сообщении в Facebook. По словам Ликарчука, если через несколько лет в государстве не изменится отношение к учителям и не будут реализованы механизмы мотивации работников образования, НУШ перестанет существовать.

Так, экс-чиновник отреагировал на новость о выделении субвенции на закупку оборудования для классов НУШ.

"Если через год-полтора в государстве и чиновников не изменится отношение к учителю и не будут развернуты реальные механизмы мотивации к педагогической деятельности, НУШ перестанет существовать. Сегодня главная задача в выживании НУШ – поддержка учителя, а не мебель… Никогда мебель не решала судьбу образовательных реформ", – написал Ликарчук.

"А в тех странах, где эти реформы были успешными, в ООН и начинались не с мебели и техники, а с заработной платы учителей, мотивации их к эффективной педагогической деятельности, государственной поддержке. Но это могут понять только те, кто был в учительской "шкуре". Чиновникам, которые ее не носили и не имеют педагогического образования и понимания сущности этой деятельности, этого не понять", – добавил он.

Напомним, Министерство образования и науки предоставило разъяснения относительно выделенных Правительством средств на оборудование классов НУШ.

Для 7–9 классов предусматривается закупка средств обучения и оборудования, компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных кабинетов естественных и математических образовательных отраслей, а также межотраслевых и интегрированных курсов.

Для пилотных классов – средств обучения и оборудования, мультимедийного и компьютерного оборудования, мебели.

Для пилотных лицеев (10 класс) – оборудование для учебных кабинетов естественных, математических и технологических образовательных отраслей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что всего 29% учителей хорошо понимают суть реформы НУШ.

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