Лишь 29% учителей хорошо понимают суть реформы 'НУШ': неожиданные результаты исследования

В 2024 году реформа Новой украинской школы (НУШ) полноценно зашла в 7 классы украинских школ, несмотря на это, только 29% учителей хорошо понимают ее суть и знают детали. В то же время, только 10% директоров учебных заведений отметили, что плохо осведомлены или практически ничего не знают о введенных изменениях.

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Об этом говорится в исследовании "Содержание образования в старшей профильной школе", которое представил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. Известно, что 65% опрошенных учителей поддерживают идею НУШ.

Крупнейшими сторонниками реформы стали руководители органов управления образования – 94%. В то же время почти 90% руководителей общин, депутатов и директоров школ положительно относятся к НУШ, тогда как среди педагогов ее поддерживают 75%.

Больше всего о реформе осведомлены депутаты и директора, 48% из которых отметили, что они очень хорошо понимают суть. 44% руководителей органов управления в сфере образования также указали такой ответ.

38% глав общин указали, что знают подробности. А родители учеников 5-6 классов знают о НУШ меньше – только 14% ознакомлены с сутью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 60% украинских родителей выступили против 12-летней системы образования.

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