Дело за Кабмином. Треть учеников Львовской области может перейти на дистанционное обучение

41 тысяча школьников Львовской области могут вернуться к дистанционному обучению с сентября 2024 года. Такая ситуация может возникнуть для трети учеников региона из-за того, что в учебных заведениях не будет разрешаться пользоваться укрытиями на первых или цокольных этажах, как простейшими убежищами.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий во время совещания, передает официальный сайт властей региона. Он отметил, что это решение будет зависеть от Кабинета Министров.

"Необходимо учитывать условия безопасности в каждой области, чтобы обеспечить полноценное обучение и безопасность наших детей. Если не внести изменения в постановление правительства и не разрешить использовать учебные заведения с укрытиями на первых или цокольных этажах как простейшие укрытия, то 41 тысяча учеников, или почти 30 % школ Львовской области могут перейти на дистанционное обучение уже с сентября", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что нужно обеспечить модернизацию образовательных учреждений, чтобы дети могли учиться в очном формате. Чиновник сказал, что ОВА подчеркнула необходимость внесения изменений в Постановление правительства, касающееся вопросов использования сооружений гражданской защиты.

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