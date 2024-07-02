В Николаеве могут закрыть более 20 школ: дети массово уезжают

В Николаеве могут закрыть более 20 школ из-за недостаточного количества учеников. Сейчас в городе 68 учебных заведений, однако школьников примерно на 40-42.

На решение также будет влиять и количество в регионе учителей, которые остались в регионе. Об этом сообщил заместитель городского головы Анатолий Петров в интервью "НикВести". Он объяснил, что многие семьи уезжают в те города, где работают школы.

"У нас контингента примерно на 40-42 школы, а у нас их по факту 68. Будущее может диктовать нам другие условия и другие решения. Это будет зависеть от контингента учеников, наполняемости школ. Если, например, было по 3-4 параллели, то это, в одном классе, было соответствующее количество часов. Понятно, что педагогических работников было одно количество, а сейчас их может быть меньше. Это тоже проблема", – рассказывает Петров.

Он также добавил, что в 2024 году тяжелее продолжается набор в первые классы. В частности, количество первоклассников может стать вдвое меньше. Однако говорить о результатах еще рано, ведь они будут известны после 15 августа.

"Набор идет, но сказать, что он такой, как в предыдущие годы, нет. Он действительно меньше. И его результат мы тоже увидим на 15 августа. Кто-то вернется, если мы откроемся. То есть сейчас просто идет набор. Он не такой, как до войны. Детей действительно меньше. То есть, если мы набирали по 4 первых класса, то сейчас может быть по 2", – сообщил чиновник.

По его словам, возобновление офлайн-обучения может произойти только при наличии укрытий в учебных заведениях. Как только школы получат разрешение на это, дети смогут сесть за парты.

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