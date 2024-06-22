Лисовой: ученики и учителя в Украине должны как можно скорее вернуться к полноценному очному обучению

Украинские школьники и педагоги должны как можно быстрее вернуться к полноценной очной учебе там, где разрешает ситуация безопасности. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, педагоги должны все вместе восстанавливать украинское образование.

Об этом чиновник заявил во время фестиваля "Учителя будущего", передает "Освіта 24". Он сообщил, что образовательное ведомство будет принимать дальнейшие решения, чтобы способствовать этому процессу.

"Мы понимаем, какие потери понесли из-за COVID-19 и войну. Вы лучше меня можете рассказать на конкретных примерах, цифрах и судьбах детей. Будем одобрять дальнейшие решения по содействию этому процессу. Дети должны вернуться к очной учебе ", – сказал глава МОН.

Он также напомнил о последних результатах исследования РИСА, показавших значительные потери в обучении подростков. Именно поэтому, по словам чиновника, возвращение к полноценным офлайн-урокам поможет преодолеть такие разрывы.

Значительную роль в восстановлении очного обучения играют укрытия в школах. Однако Лисовой отметил, что это очень дорогостоящий вопрос. В частности, речь идет и о приграничных и прифронтовых территориях, где дети под наибольшей угрозой. По словам чиновника, более полумиллиона школьников продолжает учиться очно в этих регионах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН планирует вернуть около 500 тысяч школьников к очной учебе в 2024 году.

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