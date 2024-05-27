Лисовой объяснил, почему только 88% учебных заведений в Украине имеют укрытие: это дорого и сложно

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, что в тех учебных заведениях, где нет противорадиационного укрытия (ПРУ) по старым схемам строительства, нужно строить новые убежища. Однако, по словам должностного лица, это требует сложных решений и значительного финансирования.

Глава МОН говорит, что сейчас только 88% учебных заведений имеют укрытия. Он заверил, что когда государство обеспечит наличие убежищ на 100%, тогда будут проверяться имеющиеся защитные помещения на надежность. Об этом чиновник рассказал в интервью Telegraf.

По словам Лисового, планируется разработать программу, которая позволит построить в каждой школе полноценное и качественное укрытие в будущем.

"Сегодня мы имеем 88% имеющихся укрытий в разных учебных заведениях. Там, где их еще нет, – это самые сложные решения. Там, где нет старого советского ПРУ, нет подвала, который можно переобустроить в укрытие, там надо просто строить. А строить ответственно, по новым государственным стандартам, чтобы укрытие выдержало прямое попадание, – достаточно дорогостоящая задача", – сказал руководитель МОН.

Видео дня

"Сейчас ведут такое строительство, из государственного бюджета средства выделяют, доноры выделяют миллионы долларов. Но в дальнейшем у нас будет новый вызов: когда обеспечим на 100% какими-нибудь укрытиями, мы должны будем вернуться на новый круг и пересмотреть уже имеющиеся укрытия на предмет их надежности и сделать программу, которая позволит построить в каждой школе полноценное и качественное укрытие", – добавил он.

Напомним, молодой учитель информатики и физики Руслан Цыганков рассказал, что воздушные тревоги оказывают негативное влияние на успехи в обучении школьников. В частности, он отмечает, что во время длительного пребывания в укрытии детям тяжело много времени сидеть на одном месте и их "плавит". Педагог поделился, что во многих учебных заведениях убежища не оборудованы для того, чтобы проводить уроки и ученики просто ждут отбоя. Поэтому выпадает большое количество материала, которое нужно потом догонять.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школьных укрытиях отсутствуют условия для проведения уроков и ученики в них занимаются своими делами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!