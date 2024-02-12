День пиццы и часы на игровой площадке не действуют: в США власти предложили платить деньги ученикам за посещение уроков

В американском штате Огайо власти предложили платить ученикам с 5 лет за то, что они будут посещать уроки. По словам чиновников, школьников уже пытались стимулировать днями пиццы, дополнительными часами на игровых площадках и прочими поощрениями. Однако это не сработало.

Законодатели зарегистрировали двухпартийный законопроект, который уже прошел первое слушание и до конца 2024 года государственные лица планируют, что его подпишет губернатор штата. В документе говорится о пилотной версии. Согласно ей, на выплаты школьникам должны выделить полтора миллиона долларов, а в случае если средств не будет хватать, привлекут резервный капитал.

"Мы попробовали день пиццы, мы попробовали часы на игровой площадке, и мы попробовали все виды других поощрений. Похоже, это не работает. Давайте поговорим о немедленности платежа наличными. Наличные – король. Холодные наличные. Мы верим в Бога, все остальные платят наличными", – сказал член республиканской партии Билл Зейтц.

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Он добавил, что другие стимулы, которые применили законодатели, недостаточно хороши, чтобы изменить поведение учеников. По его словам, государству будет дешевле мотивировать детей окончить среднюю школу, чем платить им в будущем пособие по безработице.

Если же проект станет законом, воспитанники детских садов и девятиклассники смогут получать до 500 долларов наличными от государства просто за то, что появились на занятиях.

Программы поощрения учеников должны заработать в разных школах с проблемами прогулов и низким процентом выпускников. В случае успеха проект планируется расширить по всему штату. Для того, чтобы зарегистрироваться округа должны подать заявки, из которых будут выбраны учебные заведения.

Зейтц подчеркнул, что современным детям нельзя "просто дать леденец в конце учебного года", ведь они хотят немедленного удовлетворения своих стараний. Поэтому, по его мнению, финансовое вознаграждение обеспечивает определенную непосредственность.

Что известно о программе поощрения школьников

В контрольную группу войдут воспитанники детских садов и ученики девятых классов. Половина детей будет получать денежное поощрение, другая нет. Программа предусматривает испытание трех вариантов для школьников, достигших минимум 90% посещаемости: выплаты в размере 25$ каждые две недели, 150$ в конце четверти и $500 в конце учебного года.

Законопроект также предусматривает введение денежного поощрения по окончании средней школы для учеников учебных заведений с низкой успеваемостью. Выпускники смогут получать 250$ по окончании обучения. Дополнительно им будут давать 250$ за средний балл "В" или выше, либо же 750$ за средний балл 3,5 и выше.

Ситуация с посещением уроков в штате Огайо

Около трети учеников Огайо пропускает не менее 10% учебного года. Городские школьные округа имеют самые высокие показатели постоянных прогулов, а в некоторых случаях они в три или в четыре раза превышают аналогичное количество в пригороде. Около 44% детей экономически незащищенного слоя населения регулярно отсутствовали в учебных заведениях. Среди школьников с ограниченными возможностями этот показатель составлял 40%.

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