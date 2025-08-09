День рождения с "Машей и медведем" в детсаду в Одессе рассорил сеть: защитники российского мультика привели в пример Снегурочку

В социальной сети Тһгеԁѕ возникла горячая дискуссия вокруг дня рождения в одном из частных детских садов Одессы. В частности, на праздник были приглашены аниматоры в костюмах из мультика "Маша и медведь".

В заметке госпожа Таисия (с никнеймом teo_filina) возмутилась, что на четвертом году полномасштабной войны в Украине детям забивают головы российскими нарративами. В то же время, в комментариях в пример привели Снегурочку, которую также придумали россияне, однако она не исчезла из украинского пространства.

"Шел 4-й год полномасштабной войны. Увидела в сториз празднование Дня рождения маленького украинца в украинском частном садике. Маша и медведь. Серьезно? Не знаю к кому больше вопросов – садик, аниматоры, родители. Эти крохи – наше будущее Зачем забивать им голову этим российским дерьмом?", – написала женщина.

Мнения пользователей соцсети разделились, ведь кто указывал на то, что в Украине нет ярких альтернатив. Тогда как другие говорили, что подобные персонажи не должны существовать в нашем государстве.

"А вы Снегурочку также отменили в семье, потому что она придумана русскими?".

"Даже если отбросить что это рус. мультик, представим что он не рус. Вообще – это самый к*нченый мультик который я видела, вообще никогда не пришло бы в голову его ребенку показывать".

"Вы удивитесь сколько оказывается людей включают мультики на русском или же в укр. переводе, но с русскими нарративами".

"Как человек, который 10 месяцев работал менеджером в студии праздников могу сказать, что вопрос в родителях. Ну и в студии, которая и в дальнейшем продает это дерьмо. Мы отказывали, костюмы продали. Но категория клиентов которые просят русскоязычных аниматоров/героев рос.мультиков, просят подросткам включать рос.музыку никуда не исчезает, к сожалению".

"Болезненная тема, к сожалению таких родителей еще очень много".

"Кринжую очень от фиксиков/три кота/Маша и т.д. на днях рождения детских. Существует столько классных мультиков, в которые переодеваются аниматоры, но нет".

"Этот мультик переведен на разные языки. В Италии идет по детскому каналу. Многие дети его любят. Действительно украинских мультиков интересных очень мало".

"Я бы этот мультик не показала ребенку, даже если бы он украинским был. Это же просто п*раша а не мультик, там можно только неадекватному поведению из него научиться ребенку".

В то же время одна из украинок Анна Бутова прокомментировала сообщение и сказала, что позвонила в садик. По ее словам, учебное заведение извинилось за ситуацию и пообещало изменить правила и в дальнейшем не допускать подобных случаев.

Ранее OBOZ.UA писал, что мама из Запорожья рассказала, как решила инцидент с русским языком в частном садике, где детям показывали мультфильм с советским Винни-Пухом.

