Включали мультики про советского Винни-Пуха: мама из Запорожья рассказала, как решила инцидент с русским языком в частном саду

Мама из Запорожья с никнеймом svitlana_pastry в социальной сети Тһгеԁѕ рассказала, что в частном саду, который посещает ее ребенок, воспитатели включали мультики о советском Винни-Пухе. Более того, по ее словам, детям также показывали развивающие видео на русском языке.

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Об этом женщина написала на личной странице в соцсети. По ее словам, обучение якобы проходит на украинском языке, однако обнаружился такой факт. Мама девочки обратилась к владелице учебного заведения с проблемой, которая возникла, ведь обучение в украинских учебных заведениях должно происходить на государственном языке.

"Отдать ребенка в частный детский сад (потому что в Запорожье государственные только начали работать, но 4 дня в неделю по 3 часа), чтобы там ему включали мультики про советского Винни-Пуха и еще развивающие видео на русском. При этом наша семья украиноязычная и, соответственно, ребенок (почти 4 года) полностью украиноязычный. Запорожье", – написала женщина.

Впоследствии она добавила, что ситуацию решили положительно, с воспитательницей провели беседу и заверили, что такого больше не повторится. Пользователи соцсети присоединились к обсуждению и указали на то, что случаи со звучанием русского языка не единичны.

"Мы ищем садик где берут от полутора лет. Нашли один и руководитель там русскоязычный, хоть и по телефону рассказывала, как ненавидит расею. Но все родители разговаривают на русском, то и ей приходится".

"Это очень распространенная проблема в Запорожье. Я отказалась от 3-х садиков рядом, потому что там воспитатели общаются на 80% на русском".

"Не повезло вам с садиком. Хотя вот у нас все украиноязычное в саду, здесь вопросов нет ... Но ведь сами дети. Я слышала как одна мама своей дочери говорила "Мы не читаем книжки на украинскам языке" когда та просила взять домой почитать книжку про мышонка Тима".

"И они не имеют права обучать на русском. Почему-то на оккупированных территориях на украинском не учат, но Запорожье не оккупированная территория, а свободная украинская".

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