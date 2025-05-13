В Украине уволили директора учебного заведения из-за русского языка: что известно

В Украине уволили директора одного из учебных заведений за использование русского языка при исполнении должностных обязанностей и во время личного общения с работниками заведения, родителями и соискателями образования. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Какого именно уровня образования заведение чиновница не сообщила.

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В заметке в Facebook Лещик рассказала, что родители предоставили видеодоказательства применения руководителем заведения негосударственного языка. Также выяснилось, что директор не подтвердил уровень владения государственным языком и не предоставил ни одного сертификата-подтверждения. Образовательный омбудсмен отметила, что такое условие предусмотрено согласно законодательству.

"Руководителю учебного заведения рекомендовали подтвердить уровень владения государственным языком, учитывая, что документ, удостоверяющий уровень владения государственным языком, подается лицом до избрания или назначения на должность. Однако, по состоянию на апрель 2025 года, директор не предоставила государственного сертификата об уровне владения государственным языком. По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора учреждения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования", – написала Лещик.

Она также обратилась к уполномоченному по защите государственного языка с просьбой провести проверку фактов, которые сообщили родители.

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что языком образовательного процесса является государственный язык. Также это касается заседаний, встреч и рабочего общения. Такие условия предусмотрены действующим законодательством.

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