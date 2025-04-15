Креминь обратился к родителям школьников из-за русского языка в образовании: это вопрос национальной безопасности Украины

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к родителям школьников и призвал быть сознательными в ответственности за языковое воспитание школьников. Он отметил, что в семьях, где общаются на украинском, не возникает проблем с языком во время учебы.

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Языковой омбудсмен в интервью Укринформу отметил, что обеспечение полноценного использования украинского языка в образовании – вопрос национальной безопасности. По его словам, двуязычие распространено в неформальном общении. В частности, русский может звучать на перерывах, в учительских и во дворах школ.

"Чтобы украинского языка стало больше в образовании, его должно быть больше дома. Поэтому мой призыв к родителям – осознавать свою ответственность за языковое воспитание будущего поколения украинцев. Ведь именно в тех семьях, где общаются на украинском, не возникает проблем с применением государственного языка в учебном процессе", – отметил Креминь.

"И учителя, и родители, и сами ученики признают: режим двуязычия – распространенное явление в неформальном общении: на переменах, в учительских, во дворах школ. Обеспечение полноценного использования украинского языка в образовании – это уже вопрос национальной безопасности", – добавил он.

Языковой омбудсмен отметил, что сейчас наблюдаются положительные изменения, однако на это влияет информационная среда. В частности, это касается социальных сетей, не зарегистрированных в Украине, как Telegram-каналы, TikTok, Instagram, где активно присутствует русский язык. По его словам, это влияет не только на детей, но и на взрослых.

Креминь напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, вводящий понятие украиноязычной среды. Речь идет о создании условий, которые будут способствовать доминированию украинского языка в учебных заведениях.

"Этот подход – о патриотическом, культурном, образовательном и общественном формировании личности. И важно, что законопроект учитывает и школы, где обучают языкам национальных меньшинств и коренных народов. Для них будет обеспечено право на обучение на родном языке вместе с глубоким овладением украинским", – отметил чиновник.

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