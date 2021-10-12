День защитников и защитниц Украины: уместно ли поздравлять детей в школе – мнение психоаналитика

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. Многие украинцы против того, чтобы поздравлять школьников, но многие и поддерживают.

Психоаналитик Марина Токар уверена, что поздравлять детей с праздником Дня защитника и защитниц – неуместно. Свои аргументы она привела "Освитории", а также дала несколько советов о том, как следует отмечать этот праздник в школе и как родителям об этом договориться. OBOZREVATEL коротко пересказывает самое главное.

Психоаналитик Марина Токар говорит – в День защитников и защитниц украинцы прославляют украинских воинов.

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"Эти люди рискуют жизнью, защищая мирное население. Военнослужащий – профессия" – подчеркнула Токар.

Психоаналитик отметила, что ученики не относятся к мирному населению или к защитникам. И именно поэтому в День защитников и защитниц уместно поздавлять только тех, кто причастен к защите Украины.

Эксперт обращает внимание и на гендерную составляющую праздника. Потому что в украинских школах 14 октября стало "зеркальным" к празднику 8 марта.

"Это обесценивает суть самого праздника. Мальчики ждут день 14 октября разве что для того, чтобы получить "сюрприз", ведь на 8 марта они "тоже что-то дарили". Абсолютно неоправданно акцентируется внимание на мужскому поле школьников в этот день", – сказала психоаналитик.

Она отметила, что смысл праздника 8 марта сейчас утрачен. Эта дата была о борьбе трудящихся за равные права с мужчинами и за эмансипацию. А сейчас слово "трудящиеся" вообще исчезло из контектста 8 марта.

Психоаналитик против того, чтобы поздравлять только за принадлежность к определенному полу.

"К тому же у нас проздравляют будто с каким-то определенным ожиданием: что девушка вырастет "эмансипированной личностью", а парень – "достойным защитником Отечества ". И в ожидании какого-то совершенно неопределенного и непрогнозируемого будущего детям еще и дарят подарки", – аргументировала Марина Токар.

Психоаналитик призвала родителей спросить у своих детей, а как у них откликается День защитника и защитниц.

"Для вас может стать открытием, что ваш сын или дочь считает праздник 14 октября или 8 березня "обязательством" и "еще одним выходным днем" или: "О нет, опять этот день, когда мне подарят еще одну чушь". Именно такие мысли звучат из уст подростков на моих консультациях", – говорит психоналатитик.

А если уж и захотят как-то отметить, то, привела пример Токар, возможно, не с сюрпризами и сладостями – а потратив деньги на покупку корма для животных в приютах.

Психоаналитик назвала еще несколько вариантов "экологического" празднования, которое может организовать школа и / или родители:

поговорить о том, кто такой настоящий герой/героиня;

организовывать встречи с воинами АТО/ООС;

провести квест в казацком стиле;

устроить кинопоказ об украинских героях и героинях.

Психоаналитик посоветовал в первую очередь признать право любого человека быть иным – думать и действовать иначе. Она уверена, это "рецепт" от любых жестких конфликтов.

"Как правило, родители, которые настаивают на организации громких праздников в школах с подарками и угощениями, пытаются уже через собственных детей компенсировать недостаток подобных ярких эмоций в своем школьном детстве", – говорит Марина Токар.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ко Дню защитников Украины 14 октября в Киеве состоится Марш Нации. Ежегодно ко Дню защитников Украины и празднику Покровы 14 октября националистические организации традиционно проводят марш в Киеве. 14 октября также отмечают День украинского казачества и годовщину создания УПА.

В конце сентября в Луцке родители создали электронную петицию, чтобы горсовет запретил в учебных заведениях приветствовать мальчиков с Днем защитников и защитниц Украины 14 октября, а девочек – с Международным женским днем 8 марта.

В тексте петиция говорилось, что "поздравлять с 14 октября мальчиков – неуважение к обществу, к бойцам и девушкам-бойцам, к погибшим на войне, к женщинам, к этому дню в целом". А поздравлять 8 марта девочек – "советский пережиток и также неуважение к тем, кто еще борется за права во всем мире, в том числе и в Украине". Петиция не набрала достаточного количества подписей, чтобы городской совет была обязан на нее отреагировать.