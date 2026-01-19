'Денег нет, людей нет': украинка привела в порядок школьное укрытие и поразила сеть. Фото до и после

Украинка Татьяна Виктор показала, как она привела в порядок укрытие в школе своих детей. Мама школьников отметила, что это обычное подвальное помещение: "страшное и печальное". Поэтому когда ученики спускаются в него во время тревоги, у них гнетущее ощущение.

В заметке в Threads мама школьников рассказала, что обращалась к администрации, однако ей ответили, что на ремонт помещения нет средств и работников, которые бы этим занимались. Однако в этом году в учебном заведении сменилась директор, которая поддержала идею женщины и ей приобрели краски.

"В школе, в которую ходят мои дети, есть укрытие. Но это просто подвальное помещение, из которого вынесли старые поломанные парты. Короче, страшное и печальное. А когда во время тревоги туда спускаются школьники, то ощущение гнетущее. Я мечтала что-то с этим сделать, но мне сказали: "Денег нет, людей нет". А в этом году у нас в школе появилась новая директор, которая поддержала мою идею. Дали финансирование на пару тюбиков краски и вот я могу показать результат. Надеюсь, что внесла немного позитива в это место", – написала женщина.

Украинцев поразил поступок мамы школьников. Они отмечали, что подобные вещи запоминаются детям. Кроме того, поэтому школьникам станет хоть немного приятнее находиться в укрытии.

"Какая вы молодец, спасибо, что-то светлее немножко стало, а то одни сумерки".

"Спасибо. Психологическое состояние деток очень важно".

"Таня, какая ты молодец. У моего ребенка тоже в школе есть скучное укрытие, она там поковыряла краску на стене, и я просто зарисовала это место. Если честно, просто 0 сил на что-то большее".

"Вы невероятная! Благодаря таким людям дети приучаются к красивому. До сих пор помню нашу госпожу завуча и педагога из школы, которые умели делать для нас подобную сказку".

