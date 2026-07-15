Деньги на ветер: учительница назвала 'необходимые' вещи для 1 класса, которые на самом деле не нужны

Родители первоклассников проводят август перед началом учебного года в поисках и покупке необходимых для школы вещей. Но учительница начальной школы из Черкасс по имени Диана Сергеевна предупредила: некоторые расходы могут оказаться напрасными.

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Для своих подписчиков в Instagram педагог составила список вещей, которые либо не понадобятся первокласснику, либо будут перегружать его рюкзак и отнимать время в и без того непростом году адаптации к школе. "За годы работы в школе я заметила, что есть вещи, которые родители часто покупают "на всякий случай", а потом они так и остаются лежать дома или в рюкзаке", – поделилась учительница.

Диана Сергеевна подчеркнула, что каждая семья все равно сама решает, что нужно собрать ребенку для начала школьного обучения. И добавила: то, что для одних окажется пустой тратой денег, для других может оказаться незаменимым. Однако свой список она составила на основе собственных наблюдений за учениками на уроках. И вот что в него вошло:

слишком большой запас тетрадей на весь год вперед – их всегда можно докупить в случае необходимости;

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большие наборы канцелярии, из которых ребенок будет использовать лишь несколько предметов, а носить придется все;

прописи для дополнительной подготовки – школьных занятий по письму будет вполне достаточно;

канцелярия "на вырост" – ребенку будет неудобно пользоваться слишком большими предметами;

красивые вещи с Pinterest – это просто эстетичные картинки, часто оторванные от реальности;

дорогие настольные игры – опытные родители и учителя знают, что на переменах дети в основном бегают;

большое количество красивых материалов для творчества – искусство не занимает настолько большую долю в учебном процессе, чтобы скупать для него все красивое и яркое, что есть в магазине;

пенал с большим количеством отделений – он может просто сбить ребенка с толку.

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