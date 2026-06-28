Простые уравнения, вычисления в столбик и определение времени: что должны знать по математике дети в начальной школе

По окончании каждого учебного года начальной школы родители ожидают, что их ребенок усвоил определенные знания, развил навыки и приобрел новые умения по математике. Так, например, в первом классе дети учатся сложению и вычитанию в пределах 10, во втором – определять время и начинают изучать таблицу умножения, в третьем – умножение и деление. По окончании начальных классов дети должны уметь решать уравнения, находить площадь прямоугольника и выполнять действия в столбик.

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Об этом рассказала заведующая отделом начального образования имени О.Я. Савченко Института педагогики НАПН Украины Оксана Оноприенко в интервью медиа НУШ. Она дала советы родителям, которые хотят лучше понять, справился ли их ребенок с программными требованиями и стоит ли что-то наверстать для успешного начала в следующем классе.

1 класс

По окончании первого класса одним из ключевых достижений ребенка в математике должны быть навыки сложения и вычитания чисел в пределах 10. Это базовые операции, которые закладывают прочный фундамент для дальнейшего изучения математики. Первоклассник к концу учебного года должен легко определять состав каждого числа, что пригодится при освоении способов сложения и вычитания чисел с переходом через десяток.

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"Например, 8 + 6, 13 – 4 (это самая сложная тема второго класса). То есть уже в конце 1-го класса ребенок должен механически называть результаты сложения и вычитания чисел в пределах 10", — объясняет эксперт.

Также в первом классе школьники начинают знакомиться с числами в пределах 100: учатся их читать и записывать, составлять из десятков и единиц, сравнивать числа в пределах 100. Кроме того, дети должны практиковаться в выполнении сложения и вычитания двузначных чисел на основе нумерации. Например, 24 + 1, 35 – 1, 40 + 6, 57 – 7, 70 + 20. Освоив подобные знания, учеба во втором классе будет проще и успешнее.

Согласно программе, ученики должны научиться решать простые задачи с вопросами "Сколько всего?", "Сколько осталось?", "Сколько получилось, если увеличили/уменьшили на...?", "На сколько больше/меньше?". Эти навыки важны для развития логического мышления и умения применять математические знания в повседневной жизни.

2 класс

Дети во втором классе учатся складывать и вычитать числа в пределах 100, поэтому важно, чтобы вычисления в пределах 20 были доведены до автоматизма, ведь школьники смогут легко выполнять операции с более крупными числами. Кроме того, второклассники знакомились с сутью действий умножения и деления. Для этого они заменяли сложение одинаковых чисел умножением, отнимали от числа одинаковые числа, определяли их количество и заменяли такие вычисления делением.

К концу года школьники должны знать таблицы умножения чисел 2 и 3, а также в течение года учились решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, вычитаемого и познакомились с задачами, которые решаются двумя действиями. Также детям важно уметь измерять длину предметов с помощью линейки, называть результаты измерения в сантиметрах или дециметрах и определять время по часам. Кроме того, школьники учились выделять данные в таблицах, на рисунках, схемах, а также вносить эти данные в таблицы.

3 класс

В третьем классе ученики должны хорошо знать таблицу умножения и деления, ведь это фундаментальные операции, которые являются основой для дальнейшего изучения математики. Кроме того, дети изучают способы вычислений, касающиеся случаев, выходящих за рамки таблицы: деление с остатком, умножение и деление круглых чисел, нахождение результата деления методом проб и ошибок.

Еще третьеклассники должны приобрести навыки устного и письменного (в столбик) сложения и вычитания чисел в пределах 1000, а также впервые знакомятся с частями — простыми дробями с числителем 1. Поэтому к концу года дети должны уметь образовывать части, обозначать их дробью, находить часть от числа и число по величине его части. Кроме того, школьники должны уметь решать простые уравнения и простые задачи на умножение и деление, на кратное сравнение чисел, а также изученные виды задач, состоящих из двух-трех действий. А также третьеклассники должны уметь вычислять периметр прямоугольника.

4 класс

Четвероклассники должны освоить письменное сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные. Кроме того, они должны уметь решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби.

Также дети развивали умение решать уравнения с одной переменной. Это является основой для изучения алгебры и развития алгебраического мышления. Для дальнейшего обучения очень важно, чтобы при решении уравнений дети пользовались правилами нахождения неизвестного компонента действия. Школьники должны уметь вычислять площадь прямоугольника, устанавливать зависимости между скоростью, временем и расстоянием при равномерном прямолинейном движении, решать простые задачи с этими величинами и решать сложные задачи изученных видов, включая типовые задачи.

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