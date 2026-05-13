'Дерево остается на месте, а листья разлетаются по миру'. Молодой учитель с Николаевщины растрогал видео со своими первыми выпускниками

Учитель химии и биологии Александр Пархоменко с Николаевщины поделился щемящим видео со своими первыми выпускниками. Сначала дети сидели вокруг педагога на лестнице, а потом один за другим стали спускаться, пока преподаватель не остался один.

Похоже, что педагог поделился своим опытом накануне первого выпуска школьников, отметив, что уже скоро дети уйдут, а вместе с ними и частичка учителя. За несколько дней пост собрало более 400 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков.

Пользователей сети тронуло такое видео учителя и они отмечали, что подобные моменты самые дорогие в жизни и педагога и детей. Некоторые отмечал сравнивал это с деревом, которое продолжает расти, тогда как листья разлетаются вокруг.

"Дерево остается на месте, а листья разлетаются по миру. Для учителя это момент гордости за то, что он помог ученику "вырасти", и одновременно легкая грусть из-за прощания".

"Это пожалуй самые болезненные и самые дорогие моменты и учителя и детей".

"А учитель так смотрит на своих учеников. Плачу вместе с вами. Мы когда учимся в школе, мы не понимаем, что школа – это наш дом, учителя – это наши родители!"

"Только у меня сердце щемит и на глазах слезы? Так трогательно".

"Жаль учителя, но вспоминаю себя в 9-м классе, радовалась что скоро школа закончится Хотя и были учителя которые остались в сердце".

"Щемяще, чувствуется, что вы с ними как период жизни прожили, и отпускаете, как своих детей".

