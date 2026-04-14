'Танцы с бубном, несколько костюмов, ресторан. Где брать столько денег?' Мама украинской школьницы поделилась криком души из-за выпускного в 4 классе

Мама украинской школьницы Ольга поделилась криком души из-за выпускного в 4 классе. В частности, она сетовала на насыщенность программы, которую готовят на праздник. Так, дети будут выступать с тремя танцами, на каждый из которых нужен отдельный костюм. Наряды родители должны сшить или приобрести родители за свои средства.

Видео дня

В заметке в TikTok женщина отмечает, что нужно ещеподобрать одежду на само празднование. По словам мамы девочки, каждый костюм стоит около тысячи гривен. Она удивляется, для чего выпускной в четвертом классе с "танцами с бубном", поздравлениями, украшением зала и рестораном.

"У нас готовится три танца. И на каждый из танцев дети будут в разных костюмах и нет, школа нам их не выдает, учитель нам их не выдает. Мы их шьем, покупаем, организовываем, заказываем и так далее. У нас костюм на современный танец, второй костюм – у нас будет вальс, девушкам шьем юбки. Далее мы заказываем костюмы – несколько девушек танцуют со скакалками. Мы заказываем скакалки одинаковые. И это еще надо какой-то костюм, в котором она придет на празднование. А где брать столько денег? Каждый костюм у нас получается по тысяче гривен. Что еще будет до конца мая. Я не знаю, что еще придумает учительница. Это все так готовятся к выпускным в 4 классах? Не в 9, не в 11. Мы просто переходим в пятый. Со всеми этими танцами с бубном, костюмами, поздравлениями, украшением зала, ресторан и тому подобное", – рассказала Ольга.

В комментариях учителя и родители рассказали свое отношение к подобным празднованиям. Так, некоторые рассказывали, что в начальной школе подготовки к выпускному гораздо больше, чем в 11 классе. Некоторые из педагогов отмечали, что такие праздники не нужны ученикам в 4 классе, а кто-то наоборот считает, что в нынешнее время детям стоит устраивать праздник по каждому возможному поводу.

"У меня в этом году два выпускника, 11 класс и 4 класс. В четвертом готовимся больше, чем в 11. Одиннадцатый класс отказались даже от фотографа, родители вообще отморозились, даже цветы не будем покупать. А 4 класс, уже даже кафе заказали, с ведущими аниматорами и тому подобное. Мне 37 лет, я помню все свои выпускные, для нас, как для детей это было круто, мы ждали этого праздника как не знаю чего. Воспоминания до сих пор остались приятные".

"Люди объясните мне, зачем выпускной в 4 классе? Они выходят из школы? Они прощаются с детством?"

"У нас детям организовали поездку в соседний город в развлекательный центр на целый день".

"Мы после четвертого класса все вместе с детьми и классным руководителем пошли на природу. Варили кашу, жарили шашлык и сосиски, играли в разные игры, пели песни... И дети были счастливы".

"Да вы вообще радуйтесь, что у вашего ребенка это будет. У моего не было ни 1 сентября в 1 классе, ни выпускного в 4. Отдала бы все, чтобы у него в жизни это было".

"Я учительница, но не понимаю этого выпуска. Кто куда выпускается? Это просто переход из начального звена в среднее. Для чего это все? Но у каждого учителя свое понимание".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!