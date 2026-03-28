'Подарок директору 10 тыс. грн и пародист Дзидзьо – $500'. Украинка шокировала прайс-листом выпускного вечера 2026 в одной из школ Киева

В Скандинавской гимназии Киева родители выпускников решили организовать масштабный выпускной вечер для 11-классников. Программа предусматривает банкет в ресторане с привлечением саксофониста за $600 (26,3 тысяч гривен) и пародиста Дзидзьо, выступление которого оценивают в $500 (около 22 тысяч гривен). Ориентировочная сумма взноса с каждого ученика составляет от 12 до 14 тысяч гривен.

Развлекать школьников будут ведущий и диджей, чьи услуги стоят по 30 тыс. грн. Кроме того, в списке денежный подарок директору в размере 10 тыс. грн, по 5 тысяч каждому завучу, а также – цветы педагогам. Об этом OBOZ.UA рассказала мама одной из выпускниц, попросив сохранить свою анонимность.

По словам женщины, на параллели всего три класса. Организационными вопросами занимаются мамы учеников из двух других классов, к которым впоследствии присоединился и класс ее дочери.

"В гимназии, где учится мой ребенок, на параллели сейчас три класса. Сейчас все готовятся к выпускному. Дело в том, что это инициатива мам из других двух классов, к которым впоследствии присоединился и наш. Они полностью спланировали сценарий и смету, а наш класс просто присоединился к процессу, поскольку никто больше не изъявил желания заниматься организацией праздника", – делится женщина.

Она отмечает, что большинство родителей поддержали такой формат празднования, однако есть и те, кто выступает против. По ее словам, на некоторых одноклассников девочки оказывают психологическое давление, чтобы заставить всех сдать средства.

"Это решение большинства. На сегодня родители организовали дополнительное собрание, где планируют пересмотреть этот список. Некоторые ученики, чьи мамы занимаются организацией, буквально давят на других, чтобы те сдавали деньги на выпускной", – добавляет женщина.

На момент публикации новости стало известно, что услуги пародиста и саксофониста все же вычеркнули из перечня расходов.

