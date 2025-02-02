Десятиклассник из Покровска создал изобретение, которое помогает овладеть жестовым языком: что известно о разработке

Десятиклассник Никита Теличко из Покровской школы №9, ныне проживающий в Британии, разработал словарь с элементами ИИ для изучения жестового языка. Такая разработка помогает овладеть жестовым языком и найти общий язык с людьми, имеющими нарушение слуха.

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Эту работу школьник представил на конкурсе инновационных проектов Малой академии наук и получил за нее золотое отличие. "Суспільному" Никита рассказал, что на разработку его вдохновил брат, пользующийся слуховым аппаратом.

Никита – переселенец из Донецка, после оккупации проживал с семьей в Угледаре, а затем переехал в Британию.

Проект по овладению жестовым языком он создал еще в сентябре 2024 года. Это интерактивный словарь с использованием компьютерного зрения и открытых баз. Сделать полезный гаджет для изучения жестовой речи его вдохновил 12-летний брат Макар, имеющий нарушение слуха.

Школьник использовал для своей разработки именно американский жестовой язык, потому что он является самым распространенным. По его словам, можно зайти на определенный сайт, где с помощью видео можно увидеть, как показывать слово или предложение.

"То есть ты просто пытаешься повторить, но не понимаешь, правильно ли показываешь. Мой проект помогает именно проверить, смогут ли тебя понять, правильно ли ты показываешь. А еще ее так быстрее выучить, потому что когда ты сам показываешь, то лучше запоминаешь" , – объяснил Теличко.

Как рассказала учитель информатики Покровской школы №9 Дарья Литвин, основными компонентами проекта являются использование Python и MediaPipe для распознавания жестов, интеграция базы данных WLASL и разработка интуитивного пользовательского интерфейса. Прототип словаря имеет систему распознавания жестов через вебкамеру, функцию сравнения с эталонными образцами и визуальное отображение сходства выполненного жеста с эталонным.

Школьник сделал это таким образом, чтобы с помощью искусственного интеллекта распознавать движения камера считывает движения, сопоставляет с оригинальным изображением и выводит на экран количество процентов совпадения. 100% – это идеальное совпадение, 90-95% – уже молодец. Если же показывает 20-30% – нужно повторять, чтобы повысить свой уровень", – рассказала педагог.

Изобретение Никиты протестировалось в Ассоциации глухих в одном из городов Великобритании. Теперь он планирует совершенствовать свое изобретение и добавить в разработку больше языков.

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