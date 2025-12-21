'Десятый кофе в подарок'. Учительница из Луцка поделилась лайфхаком, как заинтересовать учеников: они будут активны на уроках

Современных школьников не так легко заинтересовать изучением того или иного предмета в школе, поэтому учителя придумывают различные активности. Одним из таких и поделилась в сети учительница химии и биологии из Луцка. Идею она позаимствовала в кафе, когда выдают карточку клиентка и "десятый заказ идет в подарок".

Именно так Анастасия Александровна решила мотивировать и одиннадцатиклассников на своих предметах. В видео в TikTok она рассказала, что выдаст каждому именную карточку, и за активные ответы на уроках будет специальным дыроколом прокалывать дырки – когда их наберется десять, ученик получает в журнал 10 баллов.

"Все вы были в кофейнях, когда десятый кофе в подарок? Да, там ставят штампы за каждый заказ. У меня будут не штампы, а дырочки. Если вы отвечаете на мои вопросы в течение уроков, и собираете все 10 дырочек, подходите ко мне и я ставлю вам 10 баллов в журнал", – объяснила она ученикам и добавила, что оценку таким образом они могут получить, как за один урок, так и за неделю, месяц или год.

В комментариях идею преподавательницы оценили положительно, однако не все поверили в искренность учеников и спросили, не могут ли они сами себе дырочек наделать? Однако педагог объяснила, что у нее доверительные отношения с ее учениками.

