Детей без прививок не пустят в садики, школы и лагеря: в сети дискуссия из-за революционного законопроекта

В сети возникла дискуссия из-за законопроекта № 13367 "О защите населения от инфекционных болезней", согласно которому, дети без прививок не смогут посещать садики, школы и лагеря. Вместо этого, предлагается, чтобы они учились на индивидуальной, дистанционной или заочной форме.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Ограничения не будут касаться детей, имеющих постоянные медицинские противопоказания против вакцинации, а также с нарушенными сроками вакцинации из-за медицинских противопоказаний. Если родители отказываются вакцинировать ребенка, то они должны предоставить письменное заявление. В противном случае составляется специальный акт по форме, которую должно утвердить Министерство здравоохранения.

В пояснительной записке к законопроекту приведены примеры некоторых европейских стран. В частности Германии, Италии, Болгарии, Венгрии, где родители невакцинированных детей платят штрафы.

На решение отреагировал адвокат Дмитрий Бузанов. Он отметил, что соответствующая формулировка позволит врачебно-консультативной комиссии принимать решение о доступе ребенка по своему усмотрению, что приведет к коррупционным рискам. Таким образом, одни дети будут ходить в учебные заведения, а другие, в похожих обстоятельствах, нет. Кроме того, на это могут влиять и родители через неформальные механизмы.

Бузанов отмечает, что будет происходить и дискриминация по признаку взглядов или медицинских вмешательств. Ведь, по его словам, право на образование не может быть ограничено из-за нежелания проходить определенные медицинские вмешательства.

"Конституционное право на образование не может быть ограничено из-за нежелания проходить определенные медицинские вмешательства, если нет эпидемии или чрезвычайного положения. Государство имеет право устанавливать требования, но не может нарушать сущность права, если существуют альтернативные пути защиты здоровья населения", – отмечает правозащитник.

Кроме того, уверяет адвокат, это также противоречит нормам Конституции. Ведь появляется жесткое ограничение на основании того, что у ребенка нет прививок. Также это создает давление на родителей из-за исключения ребенка из учебного заведения, что спорно с точки зрения Европейской конвенции по правам человека относительно уважения частной жизни.

Бузанов уверяет, что норма требует пересмотра. В частности:

четких и прозрачных критериев для ЛКК;

независимого обжалования их решений;

дифференциации по видам заболеваний и рисков;

учета эпидемической ситуации, а не формального статуса прививок.

Украинцы возмущены таким решением, ведь считают, что это противоречит Конституции Украины.

"Этот запрет уже фактически действует. Прямая речь: "Пока не сделаете все прививки, печать в справку для школы не поставлю".

"Противоречит КУ, где указано, что образование может получить каждый гражданин Украины, не зависимо от возраста и т.д."

"Скоро придумают что родителям ребенка без военного учетных документов не будут брать их детей в школу".

"Этот закон полностью антинаучный. Ведь, в случае какой-то бациллы, эти дети в первую очередь рискуют своей жизнью. И никак не угрожают привитым. Что это за попытки к расшатыванию между населением? Сейчас на время?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН поддержал запрет непривитым детям посещать школы и садики.

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