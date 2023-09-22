Вакцинация от кори: МОН поддержал запрет непривитым детям посещать школы и садики

В Министерстве образования и науки Украины поддерживают запрет непривитым детям ходить в учебные заведения из-за угрозы возникновения эпидемии кори. Ограничения посещения учебных заведений уже действуют в Ривненской и Черниговской областях.

В связи с пандемией COVID и эвакуацией, связанной с войной, календарь прививок сместился, так что многие дети не получили необходимую вакцинацию, отметили в Минобразования. Пребывание непривитых детей в коллективах школ и садов создает риск возникновения вспышки кори, поэтому в ведомстве поддерживают решение отстранить невакцинированных детей с офлайн-обучения.

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В департаменте образования рассказали, что сейчас действует программа, введенная Министерством здравоохранения, которая предусматривает так называемую догоняющую вакцинацию. По планам прививки нужно провести почти 260 тысячам детей в возрасте до 17 лет. Низкий уровень иммунизации наблюдается в Черниговской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

"Иммунизация является вопросом национальной безопасности, а также чрезвычайно актуальным для сохранения здоровья гражданского населения во время военного положения. Иммунизация защищает не только вакцинированного ребенка, но и тех, кто не может быть привит из-за медицинских противопоказаний", – отметили в МОН.

Обязательны ли прививки для посещения школы и не нарушает ли это права ребенка на образование

Закон Украины предусматривает обязательную профилактическую вакцинацию для защиты населения от серьезных инфекционных болезней, таких как дифтерия, коклюш, кору, полиомиелит, столбняк и туберкулез. Эти прививки входят в национальный календарь прививок, рассказывает юрист Алексей Тараканов для Национального портала по иммунизации.

Для поступления в учебные заведения дети должны иметь соответствующую медицинскую справку, подтверждающую наличие прививок и отсутствие медицинских противопоказаний для обучения. Эта мера имеет целью обеспечить безопасность учащихся и создать здоровое окружение в учебных заведениях, рассказывает эксперт по правам.

По словам специалиста, согласно статье 15 Закона Украины, дети, которые не получили обязательные профилактические прививки согласно графику, не имеют права посещать детские учреждения. Календарь иммунизации является нормативным актом, определяет перечень и график проведения необходимых профилактических прививок и обязателен для выполнения.

Однако, согласно ч.6 ст.12, лицо или его законные представители могут отказаться от прививок при письменном подтверждении, отмечает эксперт по правам. Однако этот отказ не влияет на ограничение в посещении школ и садиков теми детьми, которые не были вакцинированны согласно календарю, как это предусмотрено ч.2 ст.15 (детям, не получившим профилактические прививки согласно с календарем прививок, посещение детских заведений не разрешается).

Согласно Конституции Украины, каждый украинец имеет право на образование, а государство должно обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, которое предусматривает обязательные прививки, отмечает правовед. Полное общее среднее образование обязательное и может быть получено в институциональных (очное, заочное, дистанционное, сетевое) или индивидуальных формах (экстернатная, семейная, педагогический патронаж), определенных законодательством.

Следовательно, запрет на посещение детских учреждений детьми, не имеющими профилактических прививок согласно календарю, не является нарушением их права на образование, ведь не исключает возможность получения образования в других формах, гарантированных государством, подытожил специалист по праву.

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