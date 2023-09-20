Лисовой рассказал, сколько школьников сегодня учатся очно и почему Минобразования это устраивает

Около 500 тыс. учеников по Украине вернулись за парты в школах. Такая динамика отвечает ожиданиям Министерства образования и науки.

Традиционная форма обучения – самый эффективный метод в борьбе с потерями в образовании, уменьшением неравенств и улучшением качества образования, отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время телемарафона, передает Оsvita.ua. В частности, он обратил внимание, что, как и планировалось в ведомстве, спрос на офлайн-образование растет, поэтому уже половина школьников государства посещают школы.

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По его словам, только 25% учащихся остаются на онлайн, 30% школьников учатся по смешанной форме и 45% ходят в школу в две смены. Возвращение всех учеников к привычному формату зависит в первую очередь от ситуации безопасности. В частности, не все регионы могут проводить уроки в классах.

OBOZREVATEL напоминает, что с 1 сентября в Украине начали работать более 12,9 тыс. школ. Уже 80% учебных заведений оснащены укрытиями.

В частности, в столице 1 сентября в школу пошло в 2,5 раза больше школьников, чем в прошлом году, а это 240 тыс. учеников.

В Полтавской области посещают школу 136 тыс. школьников.

Во Львове в офлайн-формате учатся более 294 тыс. детей.

Школьники Запорожской, Херсонской и Николаевской областей учатся дистанционно, ведь ситуация с безопасностью не позволяет начать обучение даже в смешанном формате.

В Харьковской области преобладает онлайн, однако в городе обустраивают школы в метро, поэтому количество желающих посещать уроки лично растет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Кропивницком ученики гимназии учатся в детском саду.

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