В Кропивницком ученики гимназии учатся в детском саду: как так получилось. Фото

В городе Кропивницкий школьники учатся в детском саду, потому что в гимназии нет укрытия. Для учащихся четырех начальных классов проводятся уроки в игровых комнатах дошкольного учебного заведения.

В прошлом году в гимназии учились в три смены, сообщает "Суспільне новини". Из-за отсутствия безопасных условий учеников пришлось перевести на онлайн.

Теперь школьники ежедневно с 8:00 до 12:00 ходят на уроки и могут оставаться в группе продленного дня. В садике и укрытии хватает места и для его воспитанников, и для школьников, поэтому администрация согласилась поделиться помещением.

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"По спискам у нас 151 ребенок, но посещает детсад меньше. В связи с тем, что война, некоторые родители боятся приводить их к нам. Мы приняли школьников, потому что понимаем, что родители хотят работать, а детям нужно учиться. Укрытие у нас большое – на 120 квадратных метров, рассчитано на 200 детей. Наш детсад сейчас посещает 100 воспитанников", – рассказывает Валентина Снисарь, директор Кропивницкого детского сада.

Руководство дошкольного учреждения с пониманием отнеслось к тому, что школьники временно попользовались их классами. Дети радуются возможности пообщаться с учителями и одноклассниками лично, а родители вздыхают с облегчением – ведь нужно работать.

Убежище, в которое ходили ученики в прошлом году, обустроили в пункте обогрева и могли им пользоваться до начала отопительного сезона. Укрытия вмещает 50 человек одновременно, так что всем места, конечно, не хватало. В настоящее время для участников образовательного процесса организовуется укрытие в соседнем детском саду.

Пока идет обустройство, другие учащиеся гимназии учатся в две смены. Вернуться за свои парты детям обещают с началом октября. Ведь вовремя закончить ремонтные работы перед началом учебного года не удалось, рассказала начальник управления образования Лариса Костенко.

"Определенная задержка на месяц, потому что технологически завершаются работы в укрытии, но все начнут работать с первого октября", – заверила Костенко.

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