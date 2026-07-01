Детей били и унижали: в сети вспомнили о 'терроре' учителей в школах СССР

Украинцы вспомнили о школьном обучении во времена Советского Союза. В частности, пользователи сети делились тем, что в те времена учитель мог бить детей за плохое поведение, тогда как дома школьники могли получить синяк за низкую оценку.

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Под постом Надежды Дубич в Threads, которая попросила поделиться историями тех, кто заканчивал школу в СССР, пользователи сети рассказали о своём опыте. "Есть ли здесь старожилы, которые заканчивали младшую или среднюю школу ещё при Советском Союзе? А правда ли, что учитель мог безнаказанно разбить указку за то, что ребенок вел себя неподобающе, или дети приходили в синяках от родителей за не очень хорошую оценку?" — спросила Дубич.

Некоторые пользователи сети рассказывали, что сталкивались с подобными случаями в школе и после распада СССР. В то же время один из украинцев рассказал, что помимо физического наказания учителя могли унижать и словесно. Кроме того, комментаторы обратили внимание и на запреты для детей. Например, нельзя было носить украшения, надевать что-либо поверх школьной формы или ходить без пионерского галстука.

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"Я даже родилась уже после распада, а прийти с синяками или получить пинок от классного руководителя было делом обычным. Боюсь представить, что было при совке".

"У нас никого не били. Но запреты были. В церковь нельзя, серьги нельзя, часы, свитер поверх формы, без пионерского галстука".

"Я училась и заканчивала школу в независимой Украине, и у нас учительница била мальчиков указкой. Серьезно. А девочек могла со всей силы ударить по парте".

"Правда, а еще заставляли целовать бюст Ленина и произносить "прости нас, батюшка-вождь".

"Много чего было. Нас не били, но запрещали носить золотые серьги и часы".

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