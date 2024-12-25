Детей будут учить стрелять: в школах Польши ввели обязательные уроки по безопасности из-за угрозы России

В школах в Польше для учеников ввели обязательные уроки по безопасности из-за российской угрозы. В частности, польских школьников старше 14 лет будут обучать оказывать первую медицинскую помощь и стрелять.

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Об этом пишет издание Euronews. Изменения были подготовлены министерством образования в сотрудничестве с министерством обороны в связи с "увеличением угрозы государственной безопасности из-за полномасштабной войны в Украине" и "срочной необходимостью" дополнить обучение темам, связанным с обороной государства.

"Инициатива, мотивированная растущим страхом перед агрессией России, не удивляет, поскольку владение оружием достаточно распространено и приемлемо в Польше", – отмечают журналисты.

В учебную программу под названием "Образование для безопасности" входят уроки сбора и разборки оружия и повышения точности прицеливания стрельбой по мишени. Для защиты учеников на занятиях, которые будут проходить в спортзалах школ, вместо боевых патронов используется лазерное оружие.

Этот предмет обязателен в восьмом классе начальной школы и первом классе средней школы, где обычно учатся дети от 14 до 16 лет. Уроки занимают не больше одного часа в неделю.

В польском министерстве образования отмечают, что занятия по огневой подготовке внедряются во всех 18 тыс. школ страны. Первые шаги реформы, касающиеся образования в области безопасности, были введены еще с сентября 2022 года, но теперь уроки безопасности станут обязательными для всех учеников.

"Новое содержание учебной программы по предмету включает следующие темы из сферы оборонного образования: реагирование на угрозу военных действий (т.е. выживание, включая места укрытия); принципы оказания первой помощи в случае угрозы с использованием обычного оружия", – сообщили польские власти.

Кроме того, "для начальных школ требования включают знание местности, кибербезопасность в военном измерении, подготовку к обучению стрельбе; а для средних школ дети должны знать, как реагировать на угрозу войны, кибербезопасность в военном измерении и участвовать в обучении стрельбе".

Как сообщал OBOZ.UA, в МОН Украины рассказали, что создали 887 ячеек, где будут преподавать для учащихся 10-11 классов обновленный предмет "Защита Украины". Сам предмет предполагает практические задания и тренировки.

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