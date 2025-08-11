Детей бьют палками, вместо книг – доски, а учителям дарят верблюдов: что известно о частных школах в Сомали

Почти 3 миллиона детей в Сомали не посещают школу, в то же время только 17% продолжают обучение. Государственные учреждения среднего общего образования составляют лишь 4% всех в городе, и они непропорционально расположены, поэтому дети из меньшинств и перемещенных в результате конфликтов в стране не имеют доступа к обучению.

Кроме того, значительным препятствием становится и непомерная стоимость школьного обучения. Так, в сельской местности отправить детей в школу могут только самые "счастливые" семьи. Они записывают мальчиков и девочек в традиционную школу с изучением Корана "малкаамаду" или отправляют к родственникам в город для обучения в "медресе" (современная школа с изучением Корана) или обычном учебном заведении, информирует Geeska.

В сельской местности найти учителей Корана довольно сложно, и они скорее всего поселяются в громадах или прибывают по местному спросу. Уроки проводятся под большим деревом или в "деграде" – простом сооружении из дерева и глины, редко – в металлической хижине.

Когда появляется учитель, то каждая семья решает, кто из детей будет получать образование, однако неписаные критерии заключаются в том, что это должен быть молодой, умный мальчик. Учебные материалы обычно не изысканные, ведь на это нужно тратить деньги. Поэтому вместо книг ученики используют лоок – плоскую деревянную доску, а вместо ручек – маленькие палочки, которые погружаются в чернила, изготовленные из молотого угля, разведенного водой. Туда же добавляется половина ложки сахара и сок алоэ вера.

Несмотря на простоту жизни в традиционной коранической школе, существует один болезненный аспект этого опыта – это дисциплина. Если ученики делают простую ошибку или не готовились к уроку, их строго наказывают, часто это – сильный удар деревянной палкой. Эта форма дисциплины в определенной степени была принята даже родителями. Исторически считалось, что родители давали учителю разрешение дисциплинировать своих детей при условии, что не было сломано костей. Фраза "бей сколько угодно, но не ломай им костей" олицетворяла это негласное соглашение. Как для учителя, так и для родителей это не считалось жестокостью, а скорее единственным известным им методом исправления плохого поведения.

В первый день ученики приходят со своими туалетными устройствами, ручкой и чернилами – форма не нужна. Затем начинается обучение. Коран не преподается, пока ученики не освоят написание его слов. Это одна из областей, где традиционные школы с изучением Корана превосходят современные. В традиционной среде ученикам предоставляется достаточно времени, чтобы выучить правильное написание коранических слов, еще до того, как они начнут его читать. Правописание Корана преподается на сомалийском языке, что помогает ученикам легче его понять.

Еще одним ключевым фактором успеха центра обучения Корану является удержание учителей. Поскольку педагоги часто приезжают из отдаленных мест или других громад, они могут уйти в любой момент, если им не будет комфортно в новой среде или если появится лучшая возможность. Чтобы решить эту проблему, старейшины иногда могут предложить учителю одну из своих дочерей в брак, обеспечивая его полную интеграцию в громаду.

Когда ученик успешно выполняет джуз (раздел Корана), его семья устраивает праздник, известный как бунайн. Это мероприятие чествует достижения ребенка и включает молитвы за его дальнейшие успехи в следующих разделах. Учитель и другие ученики собираются дома у ребенка, где их угощают особым блюдом – обычно обедом – и дают попкорн и свитера, привезенные из соседнего города. После еды и небольшого отдыха старейшина семьи просит учителя помолиться за ребенка и его семью.

После завершения всего чтения Корана учителю традиционно выплачивается скот – обычно это взрослая верблюдица. Денежное вознаграждение минимальное, кроме вступительного взноса и скромного ежемесячного взноса (около 1 доллара США на ребенка) для покрытия основных потребностей учителя. Как учитель, так и ученики имеют глубоко уважаемый статус в громаде. Каждый раз, когда в там происходят религиозные собрания или возникает сложная ситуация, к ним часто обращаются. Распространено мнение, что молитвы учеников, изучающих Коран, принимаются с большей готовностью, чем молитвы других.

