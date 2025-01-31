Миллион учеников в Алжире ежегодно остаются на второй год: как это влияет на качество образования

Более миллиона школьников в Алжире остаются на второй год. На такую ситуацию влияет недостаточная подготовка учителей и дефицит квалифицированных педагогов, которые преподают иностранные языки. Так, в начальной школе на одного преподавателя французского приходится 95 учеников, а английского – 198.

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Кроме того, в 2022 году почти 333 тыс. учеников покинули школу из-за несоответствующих методов обучения, отсутствия индивидуального контроля и неблагоприятной среды. Проанализированные данные показывают и другие проблемы в образовании, передает Аlgerie 360.

Состояние школьной инфраструктуры остается основным препятствием для качественного обучения. Более 10 000 классных комнат закрыты из-за дефицита технического обслуживания или отсутствия учеников. Однако наплыв школьников остается массовым, что приводит к переполненности учебных заведений.

Как следствие, в 2022-2023 годах 34% начальных школ работали в две смены, что на 31% больше, чем в предыдущие годы. Каждый седьмой ученик средней школы учится в классе, где насчитывается более 44 детей.

Напомним, более 9 миллионов детей в Эфиопии не могут посещать школу. Это произошло из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, межплеменных противоречий и экономических трудностей. Тиграйская война истощила экономические ресурсы страны, повлекла за собой разрушение инфраструктуры, в том числе и школ.

В конце 2024 года около 10 000 учебных заведений были повреждены и более 6 000 закрыты из-за конфликтов и стихийных бедствий. Больше всего пострадали регионы Амхара, Оромия, Тиграй, Сомали и Афар.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в украинских школах могут позволить оставлять детей на второй год обучения из-за неуспеваемости. Условиями для этого должны стать наличие начального уровня образовательных достижений ученика, длительные пропуски уроков или отсутствие в течение одного учебного семестра. Оставлять ребенка на повторный курс можно будет по решению педагогического совета, то есть это будет происходить без согласия родителей.

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