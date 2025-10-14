'Детей должны учить молодые учителя, а не пенсионеры, которые их ненавидят': урок украинского языка в школе Киева поразил сеть

Учитель украинского языка Юрий Пеони поделился в социальной сети видео со своего урока с восьмиклассниками. Во время занятия дети разбирают тему глаголов, тренируются на любимых песнях украинских исполнителей, а также имеют возможность заработать сертификат на освобождение от домашнего задания.

Ролик педагог опубликовал на своей странице в TikTok. В комментариях пользователи пишут, что это просто сокровище для учеников, когда урок проходит в такой атмосфере и с такими интересными занятиями. Люди отмечают, что именно такие учителя должны учить детей, а "не пенсионеры, которые их ненавидят".

В начале урока учитель анонсировал, что те, кто будет работать лучше всех, получит сертификат на освобождение от одного домашнего задания, воспользоваться которым он имеет право в то время, когда решит сам. Дети в восторге начинают включаться в работу и отвечать на вопросы. Далее преподаватель предлагает ученикам открыть свой плейлист на телефоне, выбрать любую любимую песню украинского исполнителя и выписать из нее в тетрадь все глаголы.

В комментариях пишут, что это прекрасный подход и мотивация детей к обучению. Детям интересно, они не просто учат правила, а действительно их запоминают.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть покорило видео с урока украинского языка, где ученики ищут ошибки в песне "Курган и Agregat".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!