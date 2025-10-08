Сеть покорило видео с урока украинского языка, где ученики ищут ошибки в песне 'Курган и Agregat'

Преподавательница украинского языка Анжелика Сасова разобрала с учениками песню "Вчителька моя" группы "Курган и Agregat". Они вместе искали в композиции ошибки и разбирались, как писать правильно.

Видео, опубликованное автором в социальной сети TikTok, меньше чем за сутки набрало 24 тысячи просмотров. А в комментариях ей пишут, что такие уроки – это очень интересно, и хотелось бы, чтобы такие учителя были в их детстве.

Песня "Вчителька моя" имеет немало лексических ошибок, поскольку в ней использован суржик и многие слова калькированы из русского языка. Преподавательница выбрала два предложения, которые они с учениками и разбирали:

"Вчителька моя, пятый год в десятом класі из-за тебе я" и "Пізанська башня благодаря вам не впала досі, і от ви визиваєте мене до класной доски".

На литературном языке эти фразы должны звучать "ВчителькО (звательный падеж) моя, п'ятий рік у десятому класі через ("из-за" – это если бы ученик выглядывал из-за плеча учительницы) тебе я" и "Пізанська вежа (башня – это русизм) завдяки (снова использовано русское слово "благодаря") вам не впала досі, і от ви викликаєте (на эту ошибку учительнице указали уже в комментариях) мене до класної дошки (доска – на русском)".

В комментариях пользователи пишут, что это идеальный урок. Детям интересно разбирать ошибки на примере музыки, которая на сегодня является популярной.

"Класс. Как бы хотелось, чтобы у нас тоже такие учителя были в детстве. И украинский изучаешь, и в курсе музыкальной "классики"", – пишут в комментариях.

