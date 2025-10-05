''Какие я буквы потеряла?'' Сеть восхитило видео урока по украинскому языку в Одесской области

Учительница начальных классов из города Подольск Одесской области Нападовская Светлана Владимировна в очередной раз восхитила сеть своим способом преподавания. Она очень интересно рассказывает детям тему урока.

На своей странице в TikTok педагог выложила видео, на котором видно, как она объясняет детям тему гласных звуков. В комментариях к ролику пользователи пишут о том, что к такой учительнице и детей бы своих отдали, и сами бы ходили с удовольствием.

На видео, которые уже опубликованы на странице Светланы Владимировны видно, как она любит свою работу и всегда ищет возможности объяснить тему детям так, чтобы им было интересно. На этот раз учительница написала на доске слова, но "потеряла" в них гласные буквы. Она обращается к детям с вопросом, какие же буквы потерялись, и ученики всем классом начинают отвечать.

Пользователи в комментариях благодарят учительницу за ее подход к обучению, пишут что восхищаются ею и называют ее учительницей от Бога.

