''Детей кормят как свиней''. Четыре тысячи школьников Николаева отказались от бесплатного питания: что не так с едой и почему возник скандал

С начала школьного года в Николаеве от бесплатного питания в школах отказались уже более 4 тысяч учеников. В социальных сетях родители выражают недовольство качеством пищи, малыми порциями и грязной посудой в столовых.

По словам начальницы управления образования города Анны Личко, количество школьников, которые не хотят питаться бесплатно, составляет 20%. Об этом она рассказала в комментарии для издания "МикВисти".

"Когда мы запускали питание, мы говорили о том, что есть в столовых будут 21 тысяча учеников. Когда уже процесс стартовал, на сегодня ходит в столовую 19 445 учеников. Но в то же время мы имеем 4 356 отказов от предложенного типа питания. Родители сами определяют, подходит ли оно их детям", – говорит она.

Почему возник скандал из-за питания в лицее имени Николая Аркаса

Уже на второй неделе обучения начали появляться жалобы родителей учеников Николаевского лицея имени Николая Аркаса на организацию бесплатного питания. Фотографии маленьких порций и видео с тем, в чем привозят еду в школу, родители начали публиковать в социальных сетях.

В частности, в видео говорится о том, что еду привозят не в специальных термо-контейнерах, а в пластиковых ведрах. Также в ролике зафиксирован диалог между женщиной и работницами кухни, где они говорят о том, что работница школьной столовой якобы высыпала гречневую кашу из тарелок учеников школы №39 (на базе которой сейчас расположен лицей), которые только пообедали, в общую емкость и выставила ее на подогревающую поверхность, чтобы теперь покормить лицеистов. По правилам эту еду должны были бы выбросить в мусорное ведро.

Мама другой ученицы показала фотографию порции на своей странице в Facebook вместе с меню, в котором указано, сколько граммов должно быть в тарелке. Однако, по ее словам, даже невооруженным глазом и без взвешивания видно, что порция меньше чем задекламировано.

"Есть ли в тарелке заявленные 150 г отварного картофеля со сливочным маслом?", – спрашивает она.

Как отреагировал комбинат

Как пишет сайт news.pn, директор Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Петр Вашеняк заявил, что о проблеме он узнал из социальных сетей. По его словам, никаких жалоб ему не поступало. Однако пообещал провести проверку.

"Мы сейчас проведем проверку, будем разбираться, позовем эту работницу в Комбинат, проведем с ней беседу, почему так произошло и почему так делают", – отметил он.

Также в комментарии журналистам директор комбината объяснил, что пластиковые ведра, в которых привозят еду в учебные заведения, были закуплены специально для этого.

"Документы, сертификаты, все это есть. В заведении есть мармиты – это устройство, которое подогревает и поддерживает температуру для еды", – уточнил он.

Также на ситуацию отреагировал городской голова Николаева Александр Сенкевич. Он заявил, что в городе будет создана специальная комиссия из представителей горсовета, которая будет контролировать ситуацию.

