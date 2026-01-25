'Детей, которые будут задирать других, видно сразу'. Сеть зацепила реакция 6-летней девочки на учительницу в очках

Учительница английского языка Мария рассказала о случае как 6-летняя девочка назвала ее страшной, ведь она пришла в детский сад в очках. Некоторые из детей спрашивал, почему педагог была в очках и говорил, что ей не подходит.

Видео дня

Об этом преподавательница рассказала в заметке в Threads. Она отметила, что детей, которые будут буллить других, сразу видно.

"Сегодня 6-летняя девочка в садике, когда я пришла в очках закричала мне: "Фу, ты страшная, фу, фу" с улыбкой на лице. Другие дети мягко спросили: "А почему ты сегодня в очках? Мне кажется, тебе не идет". Детей, которые будут буллить других, сразу видно", – написала Мария.

Пользователи соцсети в комментариях подчеркивали, что дети, которые такое сказали педагогу, невоспитанные. Их возмутило, что они так общаются с учительницей и отметили, что в подобных случаях нужно очерчивать границы. Кроме того, нужно объяснить, что каждый может носить то, что ему нравится.

"Меня бесит, когда говорят, что я красивее без очков, потому что 1) я очки выбирала несколько недель и ездила по нескольким магазинам, чтобы выбрать те, которые лучше всего смотрятся на мне, 2) без очков я вообще чужих лиц не вижу. ребенку на мягкий вопрос бы ответила, а вот насчет "фу ты страшная" стоит родителей спросить, почему их ребенок позволяет себе оскорблять других называя страшными. Хотя если вы ходите в очках не постоянно, скорее ребенок не привык к ним и у него так эмоционально вырвалось удивление".

"Вам хорошо и так и так! Это какие-то невоспитанные дети".

"Это ваш выбор носить очки или линзы. Но за такие комментарии детям (да и взрослым тоже) надо четко ставить границы и давать понять, что говорить такое людям не стоит. Здесь может быть ооочень тонкая грань между детской непосредственностью и обидой. Я бы поговорила с ребенком наедине и всей группе тоже объяснила бы, что каждый человек уникален и ценен".

"Я бы ответила ребенку. Каждый носит то, что ему нравится, ты же взяла с собой игрушку, но она может кому-то же не нравиться, твоя же любовь к ней не исчезнет. И, что надо любить себя и в очках. Мне нравится, это самое главное. Надо детям объяснять, что каждый носит что хочет и мысли других, как пар над кофе, развеиваются очень быстро".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть умилила история воспитательницы в Киеве, которая обратилась в ресторан за помощью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!