'Мы как-то пробьемся без еды, нам хотя бы малышей накормить...' Сеть умилила история воспитательницы в Киеве, которая обратилась в ресторан за помощью

Владимир Кравец, который работает в одном из ресторанов Киева, поделился историей о воспитательнице, которая растрогала сеть. Он рассказал, что заведение расположено недалеко от детсада и к ним зашла педагог с просьбой доварить еду детям, ведь длительное время нет света.

Об этом Кравец рассказал в заметке в Threads. Воспитательница сказала, что работники детсада как-то обойдутся без еды, однако им надо детей накормить.

"Я работаю в ресторане возле садика, и приходит воспитательница и просит, можно ли доварить еду детям, потому что нет долгое время света. Наше руководство, конечно, позволило без вопросов, и тут она мне говорит слова: "Мы как-то пробьемся без еды, нам хотя бы малышей накормить". Наши люди невероятные. Уважение таким людям", – написал Кравец.

Пользователей сети поразила просьба воспитательницы, и они искренне радовались, что с детьми работают такие люди. Несмотря на умиление, украинцы сетовали на органы управления. Садики не обеспечены альтернативными источниками электроэнергии, а вся еда готовится на электроплитах, ведь газовые запрещены. А кто-то рассказывал, что повара выходят на работу ночью, чтобы успеть приготовить, пока есть свет, или же ходили домой, чтобы доготовить блюда.

"Такая ситуация во всех садиках, ведь чтобы был генератор, который потянет электроплиты, он должен быть очень мощный и стоить очень и очень много, поэтому повара выходят и на 2-3 ночи на работу, чтобы как-то обеспечить детей питанием, у нас так же (а тот генератор, что есть, его хватает на свет и вытяжку укрытия)".

"В нашем саду повара ночуют в саду, чтобы ночью, когда дают свет, приготовить поесть. Это Шевченковский район. Свет дают только ночью, с 00-01 ночи до 06-07 утра, все".

"Генераторы в садиках в подавляющем большинстве есть. Но они не тянут той мощности, какую надо на приготовление такого объема пищи. А по правилам безопасности в садиках только электрическое оборудование".

"Ужасно то, что такие заведения, как школы и садики, должны бы быть обеспечены генераторами! До тех пор, пока в человеке есть человек, мы живем. Таким людям низкий поклон! А об этом надо кричать вслух, ведь все государственные школы и садики страдают этим. В свое время работала в садике, то мы с ночи делали с поваром заготовки, хотя я была воспитателем, а как выключали свет – бегали к людям домой вскипятить чайник на чай".

